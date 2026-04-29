Гривня отримала можливість 29 квітня дещо зміцнити свої позиції щодо іноземної валюти. Проте фінансовий аналітик попредив, що девальваційний тренд нацвалюти України ще не завершився.

Після послаблення гривні 28 квітня на валютному ринку України відбулися певні зміни. На середу, 29 квітня, Національний банк (НБУ) знизив офіційний курс долара, євро та злотого. Найбільше подешевшала європейська валюта.

Який курс долара 29 квітня

За даними Нацбанку, американська валюта призупинила стрімке зростання в ціні. На 29 квітня курс долара встановлено на рівні 44,07 грн, що на 1 копійку менше, ніж минулого банківського дня.

Курс злотого в Україні

Польський злотий також пішов униз. 29 квітня офіційний курс злотого становить 12,12 грн.

Варто зазначити, що після коливань у бік зростання, які спостерігалися минулого тижня, злотий фактично повернувся до показників, що були до початку різкого подорожчання.

Курс євро 29 квітня

Найпомітніші зміни відбулися з європейською валютою. Курс євро на 29 квітня НБУ встановив на рівні 51,49 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем євро подешевшало одразу на 27 копійок.

Що буде з курсом валют в Україні цього тижня — прогноз аналітика

Наприкінці квітня різких рухів на валютному ринку не очікується. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на сторінці у Facebook написав, останній тиждень місяця традиційно може проходити з незначним посиленням гривні через податковий період.

“Останній тиждень квітня, як правило, проходить з незначним посиленням гривні через податковий період та очікування рішень центробанків щодо ставок. Це стримує учасників ринку від різких рухів. Вільної гривні для активної купівлі валюти немає”, — зазначив він.

За словами експерта, НБУ і надалі стримуватиме девальваційний тиск, адже гривня випереджає інфляцію та дохідність депозитів. Додатковим фактором підтримки для курсу гривні залишаються позитивні новини щодо кредиту ЄС на 90 млрд євро, який може допомогти Україні більш спокійно фінансувати бюджетні видатки.

Важливо

Водночас Шевчишин звернув увагу на ситуацію на Близькому Сході, через яку зберігається невизначеність. Зокрема, можливі домовленості та розблокування Ормузької протоки можуть суттєво вплинути на настрої світових ринків.

“У базовому сценарії очікуємо спокійний тиждень для курсу. Готівковий долар очікую на рівні 43,75–44,25 грн, готівковий євро — 51,25–52,0 грн”, — спрогнозував аналітик.

Окремо він звернув увагу на травень, який зазвичай є місяцем міжсезоння для валютного ринку. У цей період, за його словами, можливі як зміцнення, так і послаблення гривні. Крім того, сезонна корекція євро щодо долара може підтримати американську валюту та створити тиск на євро.

“Але не поспішайте в обмінки, бо після травня прийде червень — місяць традиційного укріплення гривні. Хай там що, девальваційний тренд гривні залишається. Цілі ще не досягнені. А терміни досягнення продовжують залежати від НБУ.”, — додав Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус писав, що економісти не прогнозують суттєвого послаблення гривні щодо долара. Поточні коливання на валютному ринку вони пов’язують із ситуацією навколо Ірану, оскільки Україна традиційно чутливо реагує на зміни світових цін на нафту.