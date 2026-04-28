На валютному ринку України зберігається висхідний тренд для іноземної валюти. У вівторок, 28 квітня, офіційні курси долара, євро та злотого зросли. Це означає, що гривня знову послабилася щодо ключових валют. Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ).

Курс злотого в Україні

У вівторок, 28 квітня, польський злотий подорожчав на офіційному рівні. За даними регулятора, курс польської валюти піднявся до 12,19 грн, додавши 3 копійки.

Курс злотого в Україні зріс до 12,19 грн

Який курс долара встановив НБУ

Курс долара в Україні продовжив рух угору. На 28 квітня НБУ встановив офіційну вартість на рівні 44,09 грн за долар. Це приблизно на 9 копійок вище, ніж попереднього банківського дня, коли долар коштував 44 грн.

Курс євро

Помітно зріс і курс євро. Після попереднього просідання європейська валюта поступово відіграє втрачені позиції й уже найближчими днями може знову наблизитися до пікових показників. На 28 квітня курс євро встановлено на рівні 51,76 грн, що на 22 копійки вище, ніж у попередній банківський день.

Прогноз курсу валют на тиждень

В Україні, попри зовнішні ризики, Національний банк і надалі зберігатиме ключову роль у формуванні курсової динаміки. А чинники, які останнім часом створювали додатковий тиск на валютний ринок, зокрема ціни на пальне, наразі не достатньо сильні, щоб кардинально змінити ситуацію.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий розповів, що різких стрибків курсу валют в Україні найближчими днями не очікується. Ринок і надалі залишається в режимі "керованої гнучкості".

За його прогнозом, у період з 27 квітня по 3 травня курс долара на міжбанку може перебувати в межах 43,8–44,35 грн, а курс євро — 50,5–52,5 грн.

На готівковому ринку очікувані орієнтири такі: 43,75–44,5 грн за долар та 50,5–52 грн за євро. Водночас курс євро може коливатися активніше за долар, адже він залежить не лише від внутрішньої ситуації в Україні, а й від глобальної пари євро/долар.

Раніше Фокус пояснював, що в Україні Національний банк офіційно визначає лише курс долара, а вартість інших іноземних валют розраховується через їхній крос-курс до американської валюти.