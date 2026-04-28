Гривна снова потеряла позиции относительно ключевых валют. На 28 апреля Национальный банк повысил официальный курс доллара, евро и злотого.

На валютном рынке Украины сохраняется восходящий тренд для иностранной валюты. Во вторник, 28 апреля, официальные курсы доллара, евро и злотого выросли. Это означает, что гривна снова ослабла по отношению к ключевым валютам. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс злотого в Украине

Во вторник, 28 апреля, польский злотый подорожал на официальном уровне. По данным регулятора, курс польской валюты поднялся до 12,19 грн, прибавив 3 копейки.

Какой курс доллара установил НБУ

Курс доллара в Украине продолжил движение вверх. На 28 апреля НБУ установил официальную стоимость на уровне 44,09 грн за доллар. Это примерно на 9 копеек выше, чем в предыдущий банковский день, когда доллар стоил 44 грн.

Курс евро

Заметно вырос и курс евро. После предыдущего проседания европейская валюта постепенно отыгрывает утраченные позиции и уже в ближайшие дни может вновь приблизиться к пиковым показателям. На 28 апреля курс евро установлен на уровне 51,76 грн, что на 22 копейки выше, чем в предыдущий банковский день.

Прогноз курса валют на неделю

В Украине, несмотря на внешние риски, Национальный банк и в дальнейшем будет сохранять ключевую роль в формировании курсовой динамики. А факторы, которые в последнее время создавали дополнительное давление на валютный рынок, в частности цены на топливо, пока не достаточно сильны, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Важно

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой рассказал, что резких скачков курса валют в Украине в ближайшие дни не ожидается. Рынок и в дальнейшем остается в режиме "управляемой гибкости".

По его прогнозу, в период с 27 апреля по 3 мая курс доллара на межбанке может находиться в пределах 43,8-44,35 грн, а курс евро — 50,5-52,5 грн.

На наличном рынке ожидаемые ориентиры следующие: 43,75-44,5 грн за доллар и 50,5-52 грн за евро. В то же время курс евро может колебаться активнее доллара, ведь он зависит не только от внутренней ситуации в Украине, но и от глобальной пары евро/доллар.

Ранее Фокус объяснял, что в Украине Национальный банк официально определяет только курс доллара, а стоимость других иностранных валют рассчитывается через их кросс-курс к американской валюте.