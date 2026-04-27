Официальный курс доллара 27 апреля превысил отметку в 44 грн. Какая стоимость иностранной валюты — читайте в обзоре.

После выходных, 27 апреля, в Украине снова фиксируют ослабление гривны. Иностранная валюта возобновила рост на официальном уровне: доллар пересек отметку в 44 грн, а евро и злотый начали отыгрывать предыдущее падение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара 27 апреля

Новая неделя началась с продолжением роста американской валюты. По официальному курсу НБУ, доллар подорожал на 6 копеек.

В понедельник, 27 апреля, курс доллара установлен на уровне 44 грн.

Какой курс евро в Украине

На валютном рынке также наблюдается рост европейской валюты. После предыдущего стремительного падения евро снова начало восстанавливать позиции.

Официальный курс евро вырос на 16 копеек и составляет 51,54 грн.

Курс злотого 27 апреля

Польская валюта тоже вернулась к росту. Национальный банк установил официальный курс злотого на уровне 12,15 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем валюта подорожала на 5 копеек.

Прогноз курса валют на неделю

Резких скачков курса валют в Украине в конце апреля и в начале мая не ожидается. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, ситуация и в дальнейшем будет оставаться под контролем НБУ.

Эксперт объяснил, что валютный рынок работает в режиме "управляемой гибкости". Это означает, что НБУ не фиксирует курс на одном уровне, но в то же время не позволяет рынку двигаться хаотично.

"Именно поэтому базовый сценарий предполагает относительный баланс между спросом и предложением. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то объем валютных вливаний на межбанк вряд ли превысит 700-800 млн долларов в неделю", — отметил банкир.

Как сообщил Тарас Лесовой, на этой неделе рынок будет под влиянием этих факторов:

разблокирование ЕС кредита для Украины на 90 млрд евро, что усилит финансовую устойчивость страны, ведь часть средств будет направлена на бюджетные расходы;

события на Ближнем Востоке, которые влияют на мировые цены на нефть, от которых, в свою очередь, зависят стоимость топлива в Украине и общий уровень инфляции;

соотношение пары евро и доллара на мировых рынках.

Он считает, что в ближайшее время пара евро/доллар может находиться в диапазоне 1,14-1,18. Именно от этого будет зависеть и динамика курса евро в Украине.

Тарас Лесовой не ожидает резких колебаний валютного рынка в период с 27 апреля по 3 мая. По его прогнозу, доллар в ближайшие дни может торговаться в пределах 43,8-44,35 грн, а евро — в диапазоне 50,5-52,5 грн.

Ранее Фокус писал, что во втором квартале 2026 года курс валют в Украине будет оставаться более-менее прогнозируемым. По прогнозу эксперта, стоимость доллара будет на уровне 44-45,5 грн, а евро — 51-52,5 грн.