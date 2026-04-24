В последний рабочий день недели на валютном рынке Украины зафиксировали подорожание доллара, тогда как евро и польский злотый продолжили дешеветь. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ).

Какой курс евро 24 марта

Европейская валюта продолжила терять позиции после длительного периода обновления рекордных значений. На 24 апреля Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,38 грн, что на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время по итогам последней рабочей недели, с 20 по 24 апреля, евро, несмотря на предыдущий стремительный рост, в целом подешевело на 38 копеек.

Курс доллара

На валютном рынке Украины сохраняется нестабильность в сегменте доллара. Американская валюта продолжает демонстрировать колебания как в сторону роста, так и в сторону снижения.

24 апреля официальный курс доллара вырос. НБУ установил его на уровне 43,94 грн, что на 6 копеек больше, чем днем ранее.

Курс злотого в Украине 24 апреля

В пятницу продолжил дешеветь и польский злотый. Официальный курс валюты составляет 12,10 грн, что на 2 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Несмотря на то, что в течение недели злотый также демонстрировал исторические максимумы, в итоге за неделю польская валюта потеряла 13 копеек.

Курс валют в банках

Официальное укрепление доллара отразилось на банковских показателях. По состоянию на 24 апреля курс продажи вырос до 44,20 грн (+0,04), а покупки — до 43,70 грн (+0,03).

В то же время евро продемонстрировал разнонаправленные изменения: курс покупки снизился до 51,15 грн (-0,05), тогда как курс продажи увеличился до 51,95 грн (+0,10).

Банки по-прежнему предлагают клиентам покупать злотый по 12,40 грн и продавать его по 11,80 грн — без изменений.

Какой курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах также зафиксировано подорожание доллара: курс покупки составил 43,78 грн (+0,03), продажи — 43,90 грн (+0,03).

В то же время евро подешевел, а курс злотого остался стабильным. По состоянию на 10:00 обменники установили такие показатели:

евро — покупка 51,40 грн (-0,04), продажа 51,60 грн (-0,05);

злотый — покупка 12,00 грн (0,00), продажа 12,14 грн (0,00).

Прогноз курса валют на следующую неделю

В период с 27 апреля по 3 мая ситуация на валютном рынке Украины, скорее всего, будет оставаться контролируемой, а главную роль в формировании курса и в дальнейшем будет играть НБУ. Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА в комментарии Фокусу рассказал, что рынок и в дальнейшем будет работать в режиме "управляемой гибкости".

НБУ играет решающую роль на валютном рынке Фото: Слово и Дело

"НБУ не фиксирует курс жестко, но контролирует рынок через валютные интервенции, не допуская резких и хаотичных движений. Именно поэтому базовый сценарий предполагает относительный баланс между спросом и предложением. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то объем валютных вливаний на межбанк вряд ли превысит 700-800 млн долларов в неделю", — рассказал банкир.

Он объяснил, что валютный рынок Украины будет под влиянием таких факторов:

разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро. Это поможет государству получить дополнительные возможности для балансировки бюджета, что уменьшит еще один важный девальвационный риск;

внешней геополитической ситуации, прежде всего события на Ближнем Востоке;

колебания пары евро/доллар на мировых рынках.

Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе не стоит ожидать курсовые потрясения. По его прогнозу, доллар, скорее всего, будет находиться в пределах 43,8-44,35 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.

Ранее Фокус пообщался с экспертами и выяснил, что курс иностранных валют в Украине в значительной степени привязан к доллару. Дело в том, что НБУ официально устанавливает прежде всего курс американской валюты, тогда как стоимость других валют рассчитывается через кросс-курс доллара к ним.