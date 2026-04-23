После серии исторических максимумов курс евро снизился, а вместе с ним подешевели доллар и польский злотый.

23 апреля в Украине произошло стремительное падение официальных курсов иностранных валют. После периода, когда евро ежедневно обновлял исторические максимумы, Национальный банк Украины (НБУ) резко скорректировал показатели вниз. Вместе с европейской валютой подешевели также доллар и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара в Украине

Национальный банк прекратил повышать официальный курс доллара, чем не допустил обновления исторического максимума. В четверг, 23 апреля, американская валюта подешевела до 43,88 гривны.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился сразу на 23 копейки.

Курс доллара НБУ снизил до 43,88 гривны Фото: pexels.com

Какой курс злотого установил НБУ

Польский злотый прекратил дорожать еще 22 апреля, именно тогда НБУ поставил его рост "на паузу". Уже в четверг валюта потеряла в цене 14 копеек.

Официальный курс злотого на 23 апреля составляет 12,12 гривны.

Курс евро 23 апреля

В последние дни в Украине наблюдалось стремительное подорожание евро. Европейская валюта регулярно обновляла исторические максимумы и приближалась к психологической отметке в 52 гривны.

Впрочем, на 23 апреля регулятор скорректировал курс в сторону снижения. Официальный курс евро установлен на уровне 51,49 гривны. По сравнению с предыдущим днем валюта подешевела сразу на 42 копейки.

Курс обмена валют в банках

Банковские учреждения продолжают корректировать стоимость евро и доллара в сторону снижения. Наибольшие изменения затронули европейскую валюту. Так, курс продажи снизился на 15 копеек и составляет 51,95 грн, а курс покупки 23 апреля скорректировали до 51,30 грн (-0,10).

Доллар изменился не так заметно: в банках его можно купить за 44,15 грн (-0,04), а продать — за 43,65 грн (-0,05).

Курс злотого по-прежнему остается без изменений:

покупка — 11,80 грн (0,00);

продажа — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обменниках

23 апреля в обменниках также наблюдается снижение стоимости иностранных валют. По состоянию на 10:00 курсы были следующими:

доллар: покупка — 43,73 грн (-0,02), продажа — 43,85 грн (-0,02);

евро: покупка — 51,48 грн (-0,08), продажа — 51,70 грн (-0,09);

злотый: покупка — 12,00 грн (0,00), продажа — 12,16 грн (-0,02).

Почему происходило подорожание евро — объяснение экспертов

Курс евро в Украине формируется под влиянием сразу как внешних, так и внутренних факторов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что Нацбанк официально устанавливает прежде всего курс доллара, тогда как стоимость евро и других валют определяется через кросс-курс американской валюты на мировых рынках. Именно поэтому укрепление евро относительно доллара автоматически отражается и на его стоимости в гривне.

В то же время по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рост евро в последнее время объясняется и ожиданиями более жесткой монетарной политики Европейского центрального банка на фоне ускорения инфляции.

Кроме того, дополнительное давление на валютный рынок в Украине создают и внутренние факторы: меньшая активность НБУ на межбанке, дефицит валюты из-за сокращения продаж со стороны экспортеров, а также рост дефицита госбюджета.

Напомним, курс евро начал обновлять рекордные показатели от 15 апреля. Именно тогда официальная стоимость валюты выросла до 51,32 грн.