Курс валют в Украине 23 апреля: НБУ резко снизил стоимость доллара, евро и злотого
После серии исторических максимумов курс евро снизился, а вместе с ним подешевели доллар и польский злотый.
23 апреля в Украине произошло стремительное падение официальных курсов иностранных валют. После периода, когда евро ежедневно обновлял исторические максимумы, Национальный банк Украины (НБУ) резко скорректировал показатели вниз. Вместе с европейской валютой подешевели также доллар и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс доллара в Украине
Национальный банк прекратил повышать официальный курс доллара, чем не допустил обновления исторического максимума. В четверг, 23 апреля, американская валюта подешевела до 43,88 гривны.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился сразу на 23 копейки.
Какой курс злотого установил НБУ
Польский злотый прекратил дорожать еще 22 апреля, именно тогда НБУ поставил его рост "на паузу". Уже в четверг валюта потеряла в цене 14 копеек.
Официальный курс злотого на 23 апреля составляет 12,12 гривны.
Курс евро 23 апреля
В последние дни в Украине наблюдалось стремительное подорожание евро. Европейская валюта регулярно обновляла исторические максимумы и приближалась к психологической отметке в 52 гривны.
Впрочем, на 23 апреля регулятор скорректировал курс в сторону снижения. Официальный курс евро установлен на уровне 51,49 гривны. По сравнению с предыдущим днем валюта подешевела сразу на 42 копейки.
Курс обмена валют в банках
Банковские учреждения продолжают корректировать стоимость евро и доллара в сторону снижения. Наибольшие изменения затронули европейскую валюту. Так, курс продажи снизился на 15 копеек и составляет 51,95 грн, а курс покупки 23 апреля скорректировали до 51,30 грн (-0,10).Важно
Доллар изменился не так заметно: в банках его можно купить за 44,15 грн (-0,04), а продать — за 43,65 грн (-0,05).
Курс злотого по-прежнему остается без изменений:
- покупка — 11,80 грн (0,00);
- продажа — 12,40 грн (0,00).
Курс валют в обменниках
23 апреля в обменниках также наблюдается снижение стоимости иностранных валют. По состоянию на 10:00 курсы были следующими:
- доллар: покупка — 43,73 грн (-0,02), продажа — 43,85 грн (-0,02);
- евро: покупка — 51,48 грн (-0,08), продажа — 51,70 грн (-0,09);
- злотый: покупка — 12,00 грн (0,00), продажа — 12,16 грн (-0,02).
Доверяете ли вы банкам и храните ли там свои средства?
Почему происходило подорожание евро — объяснение экспертов
Курс евро в Украине формируется под влиянием сразу как внешних, так и внутренних факторов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что Нацбанк официально устанавливает прежде всего курс доллара, тогда как стоимость евро и других валют определяется через кросс-курс американской валюты на мировых рынках. Именно поэтому укрепление евро относительно доллара автоматически отражается и на его стоимости в гривне.Важно
В то же время по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рост евро в последнее время объясняется и ожиданиями более жесткой монетарной политики Европейского центрального банка на фоне ускорения инфляции.
Кроме того, дополнительное давление на валютный рынок в Украине создают и внутренние факторы: меньшая активность НБУ на межбанке, дефицит валюты из-за сокращения продаж со стороны экспортеров, а также рост дефицита госбюджета.
Напомним, курс евро начал обновлять рекордные показатели от 15 апреля. Именно тогда официальная стоимость валюты выросла до 51,32 грн.