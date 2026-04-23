Після серії історичних максимумів курс євро знизився, а разом із ним подешевшали долар і польський злотий.

23 квітня в Україні відбулося стрімке падіння офіційних курсів іноземних валют. Після періоду, коли євро щодня оновлював історичні максимуми, Національний банк України (НБУ) різко скорегував показники вниз. Разом із європейською валютою подешевшали також долар і польський злотий. Про це свідчать дані регулятора.

Курс долара в Україні

Національний банк припинив підвищувати офіційний курс долара, чим не допустив оновлення історичного максимуму. У четвер, 23 квітня, американська валюта подешевшала до 43,88 гривні.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара знизився одразу на 23 копійки.

Який курс злотого встановив НБУ

Польський злотий припинив дорожчати ще 22 квітня, саме тоді НБУ поставив його зростання "на паузу". Уже в четвер валюта втратила в ціні 14 копійок.

Офіційний курс злотого на 23 квітня становить 12,12 гривні.

Курс євро 23 квітня

Останніми днями в Україні спостерігалося стрімке подорожчання євро. Європейська валюта регулярно оновлювала історичні максимуми та наближалася до психологічної позначки у 52 гривні.

Втім, на 23 квітня регулятор скорегував курс у бік зниження. Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,49 гривні. Порівняно з попереднім днем валюта подешевшала одразу на 42 копійки.

Курс обміну валют в банках

Банківські установи продовжують корегувати вартість євро та долара у бік зниження. Найбільших змін зазнала європейська валюта. Оскільки курс продажу знизився на 15 копійок і становить 51,95 грн, а курс купівлі 23 квітня скорегували до 51,30 грн (-0,10).

Важливо

Долар під контролем, а євро — ні: яким буде курс валют наприкінці квітня

Долар змінився не так помітно: у банках його можна купити за 44,15 грн (-0,04), а продати — за 43,65 грн (-0,05).

Курс злотого і надає залишається без змін:

купівля — 11,80 грн (0,00);

продаж — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

23 квітня в обмінниках також спостерігається зниження вартості іноземних валют. Станом на 10:00 курси були такими:

долар: купівля — 43,73 грн (-0,02), продаж — 43,85 грн (-0,02);

євро: купівля — 51,48 грн (-0,08), продаж — 51,70 грн (-0,09);

злотий: купівля — 12,00 грн (0,00), продаж — 12,16 грн (-0,02).

Чому відбувалося подорожчання євро — пояснення експертів

Курс євро в Україні формується під впливом одразу як зовнішніх, так і внутрішніх. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що Нацбанк офіційно встановлює передусім курс долара, тоді як вартість євро та інших валют визначається через крос-курс американської валюти на світових ринках. Саме тому зміцнення євро щодо долара автоматично відбивається і на його вартості в гривні.

Важливо

52 мільярди доларів на підтримку гривні: чи впаде валютний курс в Україні

Водночас за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, зростання євро останнім часом пояснюється й очікуваннями жорсткішої монетарної політики Європейського центрального банку на тлі пришвидшення інфляції.

Крім того, додатковий тиск на валютний ринок в Україні створюють і внутрішні фактори: менша активність НБУ на міжбанку, дефіцит валюти через скорочення продажів з боку експортерів, а також зростання дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, курс євро почав оновлювати рекордні показники від 15 квітня. Саме тоді офіційна вартість валюти зросла до 51,32 грн.