Євро майже дістався до психологічної позначки у 52 гривні, а злотий взяв паузу після стрімкого зростання. Який курс валют 22 квітня — читайте в огляді.

На валютному ринку України зберігається висхідний тренд для ключових іноземних валют. Євро продовжує переписувати історичні максимуми, долар демонструє обережне зростання, а злотий “застиг”. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ) щодо курсів на 22 квітня.

Курс долара 22 квітня

Американська валюта також демонструє зростання, хоча й мінімальними кроками. На 22 квітня курс долара встановлено на рівні 44,11 грн — це на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Зауважимо, що долар наближається до нових рекордних значень. Оскільки історичний максимум, який був зафіксований 13 березня, був на рівні 44,16 грн.

Відео дня

Який курс євро встановив НБУ

Євро продовжує впевнено рухатися вгору та вже майже досяг психологічної позначки у 52 грн. Водночас темпи зростання дещо сповільнилися, адже на 22 квітня курс підвищився лише на 3 копійки — до 51,91 грн.

Курс злотого в Україні

Після кількох хвиль оновлення історичних максимумів польська валюта тимчасово стабілізувалася. 22 квітня курс злотого залишився без змін — на рівні 12,26 грн.

Опитування Чи довіряєте ви банкам та зберігаєте там кошти? Опитування відкрите до Так, зберігаю більшість заощаджень у банку Частково довіряю, тримаю лише частину коштів Не довіряю, зберігаю гроші готівкою Взагалі не маю заощаджень Голосувати

Чому відбувається девальвація гривні — пояснення експертів

Курсові коливання безпосередньо прив’язані до долара. Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, НБУ фактично встановлює лише курс гривні до долара, тоді як інші валюти визначаються через крос-курси.

Він розповів, що курс гривні до євро розраховується шляхом множення гривня/долар на співвідношення долара до євро. Відповідно, будь-яке зміцнення євро відносно долара автоматично підвищує його вартість і в Україні.

Наприклад, якщо курс гривні до долара становить 44,11 грн, цей показник множать на крос-курс 1,177 — у підсумку отримуємо 51,91 грн

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин додав, що подорожчання валюти пов’язано й з глобальними факторами. За його словами, євро останнім часом зміцнюється на світових ринках на тлі очікувань більш жорсткої монетарної політики Європейського центрального банку через прискорення інфляції. Це підвищує інтерес інвесторів до євро і штовхає його курс вгору.

Водночас внутрішні чинники також посилюють цей тренд. Шевчишин розповів, що регулятор останнім часом зменшив свою присутність на валютному ринку та намагається зберегти резерви. На цьому тлі на міжбанківському ринку формується дефіцит валюти, зокрема через скорочення продажу з боку експортерів.

Раніше Фокус писав, що цього тижня не мало бути суттєвих змін. За прогнозом банкіра, курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 43,5-44,25 грн, а євро коливатиметься від 49,5 до 51 грн.