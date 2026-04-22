Евро почти добрался до психологической отметки в 52 гривны, а злотый взял паузу после стремительного роста. Какой курс валют 22 апреля — читайте в обзоре.

На валютном рынке Украины сохраняется восходящий тренд для ключевых иностранных валют. Евро продолжает переписывать исторические максимумы, доллар демонстрирует осторожный рост, а злотый "застыл". Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ) по курсам на 22 апреля.

Курс доллара 22 апреля

Американская валюта также демонстрирует рост, хотя и минимальными шагами. На 22 апреля курс доллара установлен на уровне 44,11 грн — это на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Заметим, что доллар приближается к новым рекордным значениям. Поскольку исторический максимум, который был зафиксирован 13 марта, был на уровне 44,16 грн.

Какой курс евро установил НБУ

Евро продолжает уверенно двигаться вверх и уже почти достиг психологической отметки в 52 грн. В то же время темпы роста несколько замедлились, ведь на 22 апреля курс повысился всего на 3 копейки — до 51,91 грн.

Курс злотого в Украине

После нескольких волн обновления исторических максимумов польская валюта временно стабилизировалась. 22 апреля курс злотого остался без изменений — на уровне 12,26 грн.

Почему происходит девальвация гривны — объяснение экспертов

Курсовые колебания напрямую привязаны к доллару. Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, НБУ фактически устанавливает только курс гривны к доллару, тогда как другие валюты определяются через кросс-курсы.

Он рассказал, что курс гривны к евро рассчитывается путем умножения гривна/доллар на соотношение доллара к евро. Соответственно, любое укрепление евро относительно доллара автоматически повышает его стоимость и в Украине.

Например, если курс гривны к доллару составляет 44,11 грн, этот показатель умножают на кросс-курс 1,177 — в итоге получаем 51,91 грн

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин добавил, что подорожание валюты связано и с глобальными факторами. По его словам, евро в последнее время укрепляется на мировых рынках на фоне ожиданий более жесткой монетарной политики Европейского центрального банка из-за ускорения инфляции. Это повышает интерес инвесторов к евро и толкает его курс вверх.

В то же время внутренние факторы также усиливают этот тренд. Шевчишин рассказал, что регулятор в последнее время уменьшил свое присутствие на валютном рынке и пытается сохранить резервы. На этом фоне на межбанковском рынке формируется дефицит валюты, в частности из-за сокращения продаж со стороны экспортеров.

Ранее Фокус писал, что на этой неделе не должно было быть существенных изменений. По прогнозу банкира, курс доллара, вероятно, будет оставаться в диапазоне 43,5-44,25 грн, а евро будет колебаться от 49,5 до 51 грн.