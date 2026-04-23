Евросоюз таки разблокировал для Украины кредит на 90 млрд евро. Фокус вместе с экспертами выяснил, куда будут направлены деньги, а также кто и как их будет возвращать.

Европейский Союз сделал решающий шаг к предоставлению Украине 90 млрд евро кредита на 2026-2027 годы. Первые транши из пакета помощи поступят уже в конце весны-летом, о чем сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам 23 апреля. Он назвал этот ресурс вопросом выживания, ведь средства необходимы для двух ключевых направлений.

"Это усиление нашей армии и, безусловно, внутреннее производство отечественного украинского оружия… Но прежде всего это социальная поддержка наших людей. Это поддержка нашей армии и производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и т.д... Верим в то, что все будет разблокировано", — сказал Зеленский.

90 млрд евро для Украины, "Дружба" и решение ЕС: хронология событий

22 апреля послы стран Европейского Союза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро и одновременно поддержали 20-й пакет санкций против России. Уже 23 апреля должна завершиться письменная процедура. Речь идет о так называемом "репарационном кредите", который в ЕС согласовали еще в 2025 году.

Изначально предполагалось, что первые транши Украина сможет получить уже в апреле 2026 года. Однако утверждение затянулось из-за позиции Венгрии. Одной из причин стала остановка поставок нефти через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара.

После поражения на выборах: Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины (фото)

Ситуация изменилась 21 апреля, когда Украина сообщила о завершении ремонта и возобновлении поставок. Уже на следующий день венгерская энергетическая компания MOL подтвердила, что транспортировка нефти возобновлена.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разблокировании пакета поддержки от ЕС.

Кредит на 90 млрд для Украины — куда направят деньги

Отметим, что точный объем стартового финансирования в Брюсселе пока не называют. Однако известно, что общая сумма помощи составляет 90 млрд евро, как и было договорено ранее. Эти средства Евросоюз планирует предоставлять Украине в течение 2026-2027 годов. Но, на что именно они пойдут?

Механизм финансирования предусматривает, что Украина должна сама подготовить стратегию, в которой определит свои потребности, а уже после оценки Еврокомиссии ее будет утверждать Совет ЕС

В интервью CNN Владимир Зеленский заявил, что кредит Евросоюза на 90 млрд евро является для Украины вопросом выживания, поэтому средства из европейского пакета будут направлены не только на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которого критически не хватает Украине, но и на подготовку к следующей зиме энергетики и критической инфраструктуры.

Согласно рамочной программе, кредит поделят на два больших направления:

30 млрд евро направят на макроэкономическую поддержку;

60 млрд евро должны пойти на оборонный сектор.

При этом, по правилам использования этих средств, оборонную продукцию позволят закупать только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕЭЗ-ЕАСТ, хотя в случае срочной необходимости возможны отдельные исключения.

90 млрд евро поделят между оборонным сектором и макроэкономической поддержкой

Как подтвердил в комментарии Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, кредит ЕС выступает чрезвычайно важной частью поддержки Украины в ближайшие два года.

"Распределение средств в рамках кредита было утверждено, однако следует понимать, что значительная часть пойдет именно на прямое финансирование дефицита бюджета Украины", — сообщил эксперт.

Бюджет Украины на грани: действительно ли стране грозит финансовая катастрофа в 2026 году — объяснение экспертов

Кредит от ЕС Украина будет получать двумя частями — по 45 млрд евро в этом, а также 2027 году.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии Фокусу уточнил, что около 30% от этой суммы ежегодно будут направлены именно на социальные расходы и покрытие дефицита государственного бюджета, а 60% пойдут на военно-технические нужды.

"Уже есть решение, что первый транш направят на закупку дронов от украинских производителей с последующей передачей их Вооруженным силам Украины", — отметил экономист.

Нужно ли Украине возвращать деньги ЕС

Украина сейчас нуждается в дополнительном финансировании, но не обернется ли эта помощь бременем для налогоплательщиков?

"Достигли переломного момента": в ЕС согласились на предоставление Украине репарационного займа, — Туск

Дмитрий Чурин отметил, что говорить о возвращении кредита можно будет только после завершения войны.

"Сначала вообще весь кредит должен был быть обеспечен замороженными активами России в ЕС, но юридические моменты не позволили оформить этот кредит именно таким образом. Затем формат формулировки изменили на такой, что погашаться он будет за счет репараций, но в общем понимании, замороженные активы РФ и будут выступать для ЕС в качестве условной гарантии, что Россия должна выплатить репарации", — рассказал он.

Репарации от РФ под сомнением — на кого ляжет возврат кредита ЕС

О репарациях для Украины заговорили еще в начале большой войны. Однако маловероятно, что Россия добровольно согласится их выплачивать. Поэтому и возник главный вопрос: если Москва откажется от репараций, то кто тогда будет возвращать кредит ЕС для Украины?

Если Россия не будет выплачивать репарации, кредит Украине от ЕС вместе с процентами придется покрывать за счет европейских налогоплательщиков

Пендзин напомнил, что осенью 2025 года в ЕС обсуждали вариант гарантий. И ими должны были стать именно замороженные российские активы. Однако консенсуса по этому вопросу страны-члены так и не достигли.

Путин готов заплатить $1 млрд за членство в Совете Трампа и не исключает репарации Украине

"Главным противником этой идеи была Бельгия, под юрисдикцией которой работает Euroclear. Именно поэтому использование замороженных российских активов в качестве гарантии для этого кредита до сих пор остается открытым вопросом", — добавил экономист.

По словам эксперта, именно эта неопределенность и стала камнем преткновения, который дал возможность Виктору Орбану в свое время заблокировать процесс.

"Дело в том, что Евросоюзу пришлось вносить изменения в стратегический бюджет на 2026-2027 годы, в частности увеличивать долговую нагрузку", — объяснил Олег Пендзин.

Если РФ не выплатит репарации, кредит в 90 млрд евро нужно будет платить деньгами европейских налогоплательщиков

Поэтому формально погашение европейского кредита привязано к завершению активной фазы войны в Украине и возможным репарациям со стороны России. В то же время шанс, что Москва реально их выплатит, маловат.

"Это означает, если Россия не будет выплачивать репарации, то кредит Украине вместе с процентами придется покрывать за счет европейских налогоплательщиков", — пояснил экономист.

Ранее Фокус писал, что из-за проблем с выделением 90 млрд евро от ЕС в Украине задерживается подготовка к зиме. По словам Владимира Зеленского, речь идет прежде всего о восстановлении энергетики, а также о защите объектов энерго- и водоснабжения.