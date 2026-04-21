Украина отремонтировала участок "Дружбы": поставки нефти из РФ могут возобновить, — Зеленский

Украина завершила ремонтные работы на участке трубопровода "Дружба", который был поврежден в результате российских обстрелов. Благодаря этому могут быть возобновлены поставки нефти из РФ в Венгрию.

Ремонтные работы были проведены в коммуникации с Евросоюзом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что нефтепровод возобновил свою работу, никто не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре не повторятся.

Глава государства отметил, что украинские специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования.

Зеленский обсудил с чиновниками сотрудничество с партнерами по энергетике

Отдельно во время совещания у президента был обсужден ряд вопросов по энергетике. В частности, Зеленский подчеркнул, что нужно обеспечить поставки в Украину необходимых объемов топлива. На апрель и май объемы обеспечены.

Также на этой неделе состоится встреча в формате энергетического "Рамштайна", где Украина ожидает ускорения получения необходимого финансирования для восстановительных работ, а также построения защиты объектов энергетики.

Украина ожидает получить кредит от ЕС

Зеленский отметил, что после возобновления работы нефтепровода "Дружба" Украина ждет разблокирования европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом.

"Надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и по кластерам для Украины — мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам. Кроме этого, следует продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу", — отметил президент.

Напомним, что после поражения на выборах Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины. 19 апреля он что Украина готова уже с понедельника возобновить работу трубопровода "Дружба". Зато Будапешт выполнит главное требование от Брюсселя, отмечает политик.

По его словам, когда будут возобновлены поставки нефтепродуктов, Будапешт больше не будет "препятствовать одобрению кредита".

Также ранее лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возобновлении работы трубопровода. По его словам, недостаточно будет только восстановить работу "Дружбы", а нужно восстановить нефтеснабжение.