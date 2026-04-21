Україна відремонтувала ділянку "Дружби": постачання нафти з РФ можуть відновити, — Зеленський

Україна завершила ремонтні роботи на ділянці трубопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Завдяки цьому може бути відновлення постачання нафти з РФ до Угорщини.

Ремонтні роботи були проведені в комунікації з Євросоюзом. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Водночас він наголосив, що попри те, що нафтопровід відновив свою роботу, ніхто не може гарантувати, що російські удари по інфраструктурі не повторяться.

Глава держави зазначив, що українські фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

Зеленський обговорив з урядовцями співпрацю з партнерами щодо енергетики

Окремо під час наради у президента було обговорено низку питань щодо енергетики. Зокрема, Зеленський підкреслив, що потрібно забезпечити постачання в Україну необхідних обсягів пального. На квітень і травень обсяги забезпечені.

Також цього тижня відбудеться зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну", де Україна очікує на прискорення отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики.

Україна очікує отримати кредит від ЄС

Зеленський наголосив, що після відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" Україна чекає на розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою.

"Сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України — ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу", — зазначив президент.

Нагадаємо, що після поразки на виборах Орбан погодився розблокувати кредит ЄС для України. 19 квітня він що Україна готова вже з понеділка відновити роботу трубопроводу "Дружба". Натомість Будапешт виконає головну вимогу від Брюсселя, зазначає політик.

За його словами, коли будуть відновлено постачання нафтопродуктів, Будапешт більше не буде "перешкоджати схваленню кредиту".

Також раніше лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про відновлення роботи трубопроводу. За його словами, недостатньо буде лише відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання.