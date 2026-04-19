Після поразки на виборах: Орбан погодився розблокувати кредит ЄС для України (фото)

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Україна готова вже з понеділка відновити роботу трубопроводу "Дружба". Натомість Будапешт виконає головну вимогу від Брюсселя, зазначає політик.

Він вказує, що уряд Угорщини має зняти блокування кредиту ЄС для України на суму в 90 млрд євро. Про це він написав у своєму X.

"Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти — немає грошей", — написав угорський урядовець.

Орбан готовий розблокувати допомогу ЄС для України

За його словами, коли будуть відновлено постачання нафтопродуктів, Будапешт більше не буде "перешкоджати схваленню кредиту".

"Через Брюссель ми отримали сигнал від України про те, що вони готові відновити поставки нафти по трубопроводу "Дружба" вже з понеділка", — вказав Орбан.

Транзит через трубопровід "Дружба" — що відомо

23 лютого голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

У Києві відзначили, що російська нафта не надходить до Угорщини через наслідки російських атак. Тому, за словами президента Зеленського, Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

Водночас у ЄС говорять, що знайшли спосіб надати Україні кредит попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.

Згодом лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про відновлення роботи трубопроводу. За його словами, недостатньо буде лише відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання.