Зеленський відповів Орбану щодо відновлення роботи "Дружби": звертайтеся до Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак угорський уряд має висловлювати претензії до Кремля.

При цьому Зеленський вважає, що питання виділення кредиту Євросоюзу не має блокуватися через непрацюючий трубопровод. Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Кошту.

Український президент порадив угорському прем'єру Віктору Орбану звертатися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням запровадити енергетичне припинення вогню, що дозволило б відновити пошкоджену інфраструктуру.

"Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож, якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу. По-друге, це вже не перші руйнування і впевнений не останнє у виконанні росіян. У нас є зображення, у нас є практично всі докази, супутникові зйомки, знімки партнерів — Росія знищила цей нафтопровід вже кілька разів", — заявив Зеленський

Відео дня

При цьом президент нагадав, що РФ неодноразово била по різних трубопроводах на території України.

Нагадаємо, що 24 лютого Віктор Орбан заявив, що створення 800-тисячної української армії становить небезпеку для його країни. На його думку більш безпечним варіантом для Європи є домовитися з Росією.

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сійярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.

Російський обстріл нафтопроводу "Дружба"

Наприкіні січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами. Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.