Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро: Україні загрожує дефіцит бюджету, — FT

Посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Кредит мало бути надано напередодні річниці повномасштабного вторгнення, що підвищувало б його символічність.

Для надання кредиту потрібне одностайна підтримка рішення всіма 27-ма країнами-членами Євросоюзу. Про це повідомило видання Financial Times.

Кредит було погоджено ще в грудні, і ці гроші мали стати ключовою підтримкою фінансування України на 2026-2027 роки. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися допомогти Україні за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки чи погашення позики, яку мали гарантувати інші 24 країни блоку.

Цей кредит є критично важливим, адже вже в другому кварталі 2026 року Україна може зіткнутися з серйозним дефіцитом бюджетом.

Кредит від МВФ під загрозою

Видання наголошує, що через ненадання кредиту від Євросоюзу Україна ризикує втратити ще одне джерело підтримки. Йдеться про кредит у 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду, надання якого залежить саме від кредиту від ЄС.

Накладання вето на цей кредит відбулося на фоні передвиборчої гонки, яка триває в Угорщині, і яку чинний угорський уряд на чолі з прем'єром Віктором Орбаном ризикує програти.

Орбан активно критикує ідею надання Україні допомоги, називаючи це "витратою грошей платників податків Євросоюзу".

Раніше Фокус розповідав, що на початку лютого Рада ЄС погодила позику для України2027 роки. У випадку підтримки кредиту Європейським парламентом, перший платіж мав пройти на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, 15 грудня ЗМІ повідомляли, що сім країн ЄС виступили проти кредиту для України коштом заморожених активів РФ, підтримавши заклики Бельгії знайти альтернативи та не чіпати російські гроші. Проти висловилися зокрема представники Італії, Болгарії, Мальти, Чехії, Угорщини та Словаччини.

19 грудня Фокус розповідав, що стоїть за новою угодою з МВФ щодо нової чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1–8,2 млрд доларів.