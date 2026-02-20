Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро: Украине грозит дефицит бюджета, — FT

Посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Кредит должен был быть предоставлен накануне годовщины полномасштабного вторжения, что повышало бы его символичность.

Для предоставления кредита требуется единодушная поддержка решения всеми 27-ю странами-членами Евросоюза. Об этом сообщило издание Financial Times.

Кредит был согласован еще в декабре, и эти деньги должны были стать ключевой поддержкой финансирования Украины на 2026-2027 годы. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине при условии, что не будут нести ответственности за проценты или погашение займа, который должны были гарантировать другие 24 страны блока.

Этот кредит является критически важным, ведь уже во втором квартале 2026 года Украина может столкнуться с серьезным дефицитом бюджетом.

Відео дня

Кредит от МВФ под угрозой

Издание отмечает, что из-за непредоставления кредита от Евросоюза Украина рискует потерять еще один источник поддержки. Речь идет о кредите в 8 миллиардов евро от Международного валютного фонда, предоставление которого зависит именно от кредита от ЕС.

Наложение вето на этот кредит произошло на фоне предвыборной гонки, которая продолжается в Венгрии, и которую действующее венгерское правительство во главе с премьером Виктором Орбаном рискует проиграть.

Орбан активно критикует идею предоставления Украине помощи, называя это "тратой денег налогоплательщиков Евросоюза".

Ранее Фокус рассказывал, что в начале февраля Совет ЕС согласовал заем для Украины2027года. В случае поддержки кредита Европейским парламентом, первый платеж должен был пройти в начале второго квартала 2026 года.

Напомним, 15 декабря СМИ сообщали, что семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных активов РФ, поддержав призывы Бельгии найти альтернативы и не трогать российские деньги. Против высказались в частности представители Италии, Болгарии, Мальты, Чехии, Венгрии и Словакии.

19 декабря Фокус рассказывал, что стоит за новым соглашением с МВФ по новой четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов.