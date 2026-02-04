Совет ЕС согласовал кредит для Украины на 90 млрд евро: каковы его условия

Совет ЕС согласовал займ для Украины на сумму 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Если его одобрит Европейский парламент, первый платеж пройдет в начале второго квартала этого года.

Детали относительно согласованного кредита ЕС для Украины опубликованы 4 февраля на сайте Совета Европейского Союза. В Совете отметили, что займ должен помочь Украине в решении ее насущных финансовых потребностей на фоне полномасштабного вторжения РФ, поэтому будет направлен на поддержку общего бюджета и на оборону.

Кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и поддерживаться бюджетом ЕС. Он будет подлежать погашению только после того, как Россия заплатит Украине военные репарации.

Условия кредита ЕС для Украины

Согласно рамочной программе, Украине будет предоставляться финансирование двумя способами:

30 млрд евро — макроэкономическая поддержка, направленная через макрофинансовую помощь (MFA) или реализованная через Механизм поддержки Украины;

60 млрд евро — на поддержку возможностей Украины инвестировать в оборонно-промышленные мощности и закупку военного оборудования, что должно дать Киеву своевременный доступ к продукции украинской и европейской оборонной промышленности. При этом оборонную продукцию следует будет закупать только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕЭЗ-ЕАСТ, а в случае срочной необходимости будет применяться ряд целевых отступлений.

Стратегию финансирования, согласно которой будут определяться финансовые потребности для предоставления помощи, должна подготовить сама Украина, а Совет ЕС — утвердить ее после оценки Комиссии.

Также, в соответствии с мандатом Совета, две категории третьих стран могут быть непосредственно присоединены к кредиту в отношении конкретной оборонной продукции:

страны, заключившие двустороннее соглашение с Союзом в соответствии с регламентом SAFE — финансового инструмента ЕС, который помогает государствам-членам инвестировать в оборону;

страны, которые заключили партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны, обязались обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, и которые предоставляют значительную финансовую и военную поддержку Украине.

Расходы на проценты по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС, кроме взносов Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в усиленном сотрудничестве.

Напомним, 15 декабря СМИ сообщали, что семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных активов РФ, поддержав призывы Бельгии найти альтернативы и не трогать российские деньги. Против высказались в частности представители Италии, Болгарии, Мальты, Чехии, Венгрии и Словакии.

19 декабря Фокус рассказывал, что стоит за новым соглашением с МВФ по новой четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов.