Рада ЄС погодила кредит для України на 90 млрд євро: які його умови

Рада ЄС погодила позику для України на суму 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Якщо її схвалить Європейський парламент, перший платіж пройде на початку другого кварталу цьогоріч.

Деталі щодо погодженого кредиту ЄС для України опубліковані 4 лютого на сайті Ради Європейського Союзу. В Раді зазначили, що позика має допомогти Україні у розв'язанні її нагальних фінансових потреб на тлі повномасштабного вторгнення РФ, тому буде спрямована на підтримку загального бюджету та на оборону.

Кредит фінансуватиметься коштом запозичень ЄС на ринках капіталу та підтримуватиметься бюджетом ЄС. Він підлягатиме погашенню лише після того, як Росія заплатить Україні воєнні репарації.

Умови кредиту ЄС для України

Відповідно до рамкової програми, Україні надаватиметься фінансування двома способами:

30 млрд євро — макроекономічна підтримка, спрямована через макрофінансову допомогу (MFA) або реалізована через Механізм підтримки України;

60 млрд євро — на підтримки можливостей України інвестувати в оборонно-промислові потужності та закупівлю військового обладнання, що має дати Києву своєчасний доступ до продукції української та європейської оборонної промисловості. При цьому оборонну продукцію слід буде закуповувати лише у компаній з ЄС, України або країн ЄЕЗ-ЄАВТ, а в разі термінової потреби застосовуватиметься низка цільових відступів.

Стратегію фінансування, згідно з якою будуть визначатися фінансові потреби для надання допомоги, повинна підготувати сама Україна, а Рада ЄС — затвердити її після оцінки Комісії.

Також, відповідно до мандату Ради, дві категорії третіх країн можуть бути безпосередньо приєднані до кредиту стосовно конкретної оборонної продукції:

країни, які уклали двосторонню угоду з Союзом відповідно до регламенту SAFE – фінансового інструменту ЄС, що допомагає державам-членам інвестувати в оборону;

країни, які уклали партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони, зобов'язалися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, та які надають значну фінансову та військову підтримку Україні.

Витрати на відсотки за кредитом планується покривати коштом бюджету ЄС, окрім внесків Чехії, Угорщини та Словаччини, які вирішили не брати участі в посиленій співпраці.

Нагадаємо, 15 грудня ЗМІ повідомляли, що сім країн ЄС виступили проти кредиту для України коштом заморожених активів РФ, підтримавши заклики Бельгії знайти альтернативи та не чіпати російські гроші. Проти висловилися зокрема представники Італії, Болгарії, Мальти, Чехії, Угорщини та Словаччини.

