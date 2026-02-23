У ЄС знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини

Євросоюз планує надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини на це рішення. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.

Водночас європейські лідери планують провести перемовини з прем'єр-міністром Віктором Орбаном щодо розблокування кредиту Україні. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС, передає "Укрінформ".

Каллас наголосила, що угорський народ навряд розділяє позицію Віктора Орбана щодо ненадання кредиту Україні. Вона також не вірить, що такі дії допоможуть партії чинного прем'єра виграти на виборах 12 квітня, хоча й визнала, що не дуже добре знає політичний клімат в Угорщині.

"Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, враховуючи та знаючи історію Угорщини, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує", — заявила Каллас.

У Європи є план Б

Каллас розповіла, що раніше Європа мала план А, який передбачав використання заморожених російських активів, однак зараз цей план може стати планом Б.

Водночас вона нагадала, що в січні 2025 року всі країни Європи погодили надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, тож відмова однієї з країн від цього рішення розчаровує її.

"Нам потрібно швидко діяти в цьому питанні, тому що Україні потрібна наша допомога", — наголосила вона.

20 лютого стало, що Угорщина наклала вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту. Через ненадання кредиту від Євросоюзу Україна ризикує втратити також кредит у 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду, надання якого залежить саме від кредиту від ЄС.

Раніше Фокус розповідав, що на початку лютого Рада ЄС погодила позику для України2027 роки. У випадку підтримки кредиту Європейським парламентом, перший платіж мав пройти на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, 15 грудня ЗМІ повідомляли, що сім країн ЄС виступили проти кредиту для України коштом заморожених активів РФ, підтримавши заклики Бельгії знайти альтернативи та не чіпати російські гроші. Проти висловилися зокрема представники Італії, Болгарії, Мальти, Чехії, Угорщини та Словаччини.

19 грудня Фокус розповідав, що стоїть за новою угодою з МВФ щодо нової чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1–8,2 млрд доларів.