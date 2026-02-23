В ЕС нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии

Евросоюз планирует предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии на это решение. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.

В то же время европейские лидеры планируют провести переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном по разблокированию кредита Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, передает "Укринформ".

Каллас отметила, что венгерский народ вряд ли разделяет позицию Виктора Орбана относительно непредоставления кредита Украине. Она также не верит, что такие действия помогут партии действующего премьера выиграть на выборах 12 апреля, хотя и признала, что не очень хорошо знает политический климат в Венгрии.

Відео дня

"Мы знаем, что в Венгрии приближаются выборы, но мне очень трудно представить, учитывая и зная историю Венгрии, что народ Венгрии на самом деле поддержит отказ от помощи народу Украины, который в ней нуждается", — заявила Каллас.

У Европы есть план Б

Каллас рассказала, что ранее Европа имела план А, который предусматривал использование замороженных российских активов, однако сейчас этот план может стать планом Б.

В то же время она напомнила, что в январе 2025 года все страны Европы согласовали предоставление Украине 90 миллиардов евро кредита, поэтому отказ одной из стран от этого решения разочаровывает ее.

"Нам нужно быстро действовать в этом вопросе, потому что Украине нужна наша помощь", — подчеркнула она.

20 февраля стало, что Венгрия наложила вето на решение ЕС о выделении Украине кредита. Из-за непредоставления кредита от Евросоюза Украина рискует потерять также кредит в 8 миллиардов евро от Международного валютного фонда, предоставление которого зависит именно от кредита от ЕС.

Ранее Фокус рассказывал, что в начале февраля Совет ЕС согласовал заем для Украины2027года. В случае поддержки кредита Европейским парламентом, первый платеж должен был пройти в начале второго квартала 2026 года.

Напомним, 15 декабря СМИ сообщали, что семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных активов РФ, поддержав призывы Бельгии найти альтернативы и не трогать российские деньги. Против высказались в частности представители Италии, Болгарии, Мальты, Чехии, Венгрии и Словакии.

19 декабря Фокус рассказывал, что стоит за новым соглашением с МВФ по новой четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов.