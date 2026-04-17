Мадяр заявив про відновлення роботи "Дружба": коли російська нафта знову піде до Угорщини

Угорщина знову почне отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба", який не працював впродовж декількох місяців. Це анонсував майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр.

За словами Мадяра, голова угорської нафтової компанії MOL Жолт Гернаді відправиться до Росії наступного тижня, аби обговорити відновлення постачання нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Мадяр наголосив, що недостатньо буде відновити роботу "Дружби", а потрібно відновити нафтопостачання через нафтопровід.

Скандал з нафтопроводом "Дружба" — що відомо

Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. За його словами, українські дипломати підтвердили це угорським колегам. Однак у МЗС України спростували цю заяву угорського міністра.

Перед цим Віктор Орбан у відкритому листі звернувся до Зеленського, зазначивши, що той проводить "антиугорську" політику. Він закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Орбан наказав розмістити війська біля низки енергооб'єктів через загрозу з боку України.

Цьому передувала заява Зеленського про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.