Вимагали зброю в обмін на поставки: Україна блокує "Дружбу" з "політичних мотивів", — Сіярто

Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. У Будапешті стверджують, що технічних чи фізичних перешкод для транспортування сировини немає.

Як повідомив Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Києві Антала Гейзера, де, за його словами, українська сторона визнала політичний характер рішення щодо нафтопроводу "Дружба".

За словами очільника угорської дипломатії, під час зустрічі в українському МЗС було зазначено, що об’єктивних технічних або фізичних причин для призупинення транспортування нафти немає. Він наголосив, що рішення не відновлювати постачання в напрямку Угорщини є суто політичним.

Сійярто також заявив, що українська сторона нібито дала зрозуміти: відновлення транзиту можливе в обмін на надання зброї та фінансової допомоги. При цьому він підкреслив, що Будапешт не планує спрямовувати кошти угорських платників податків до України та не має наміру постачати озброєння.

"Сьогодні нашого співробітника посольства викликали до Міністерства закордонних справ України в Києві, де, за їхніми словами, було визнано, що трубопровід залишається закритим з політичних причин. Українська сторона підтвердила, що не відновлює постачання нафти в напрямку Угорщини саме з політичних мотивів, наголосивши, що жодних фізичних чи технічних перешкод для цього немає. Фактично єдина причина невідновлення транзиту — політична. Також було чітко зазначено, що відновлення постачання можливе в обмін на надання зброї та фінансової допомоги", — сказав він у своєму зверненні.

Міністр додав, що Україна, за його словами, не має права ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини чи чинити політичний тиск. Будапешт і надалі вимагатиме відновлення постачання нафти, відкриття трубопроводу, який, як стверджується, перебуває у технічно справному стані, а також припинення нібито втручання у внутрішні справи країни.

"Ми не будемо постачати зброю у безнадійну війну. Ситуація є прямо протилежною: Україна не може нас залякати і не може з нами гратися. Саме тому ми й надалі вимагатимемо від української сторони відновити постачання нафти до Угорщини, відкрити трубопровід, який перебуває у повністю придатному технічному стані, припинити втручання у виборчий процес в Угорщині та не намагатися створювати енергетичну кризу в нашій країні", — сказав посадовець.

У своїй заяві угорський дипломат наголосив, що Угорщина не допустить створення енергетичної кризи на своїй території та продовжить відстоювати власні інтереси в енергетичній сфері.

Раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що аварійне постачання електроенергії до України припиняється через проблеми з постачанням нафти трубопроводом "Дружба".

Також Фокус писав, що, за словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, український уряд не відновлює роботу нафтопроводу з політичних причин. Через "загрозу" з боку Києва, він доручив розмістити солдатів біля енергооб'єктів через загрозу з боку України