Угорщина розмістить солдат біля енергооб'єктів через загрозу з боку України, — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини анонсував низку рішень задля посилення безпеки угорської енергосистеми. Ці рішення він пов'язує з "підготовкою України до подальших дій задля порушення роботи енергосистеми".

Зокрема він доручив розмістити війська біля низки енергооб'єктів. Про це Орбан сказав у своєму відеозверненні.

За його словами, служби національної безпеки доповіли йому про те, що Україна нібито готується надалі порушувати роботу угорської енергетичної системи. Він також вчергове звинуватив Україну в тому, що нібито це було рішення Києва про зупинку постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". На його думку, український уряд не відновлює роботу нафтопроводу з політичних причин.

"Ми також розгорнемо солдатів та необхідні засоби для запобігання атакам поблизу ключових енергетичних об'єктів. Поліція патрулюватиме території навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління у збільшеному складі", — заявив Орбан.

Він також наказав заборонити польоти дронів у прикордонних з Україною регіонах.

Нагадаємо, що 24 лютого Віктор Орбан заявив, що створення 800-тисячної української армії становить небезпеку для його країни. На його думку більш безпечним варіантом для Європи є домовитися з Росією.

У відповідь Володимир Зеленський заявив про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сійярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.

Російський обстріл нафтопроводу "Дружба"

Наприкіні січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами. Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.