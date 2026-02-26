Требовали оружие в обмен на поставки: Украина блокирует "Дружбу" по "политическим мотивам", — Сийярто

Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. В Будапеште утверждают, что технических или физических препятствий для транспортировки сырья нет.

Как сообщил Петер Сийярто на своей странице в Facebook, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах посольства Венгрии в Киеве Онтала Гейзера, где, по его словам, украинская сторона признала политический характер решения по нефтепроводу "Дружба".

По словам главы венгерской дипломатии, во время встречи в украинском МИД было отмечено, что объективных технических или физических причин для приостановления транспортировки нефти нет. Он подчеркнул, что решение не возобновлять поставки в направлении Венгрии является сугубо политическим.

Сийярто также заявил, что украинская сторона якобы дала понять: восстановление транзита возможно в обмен на предоставление оружия и финансовой помощи. При этом он подчеркнул, что Будапешт не планирует направлять средства венгерских налогоплательщиков в Украину и не намерен поставлять вооружение.

"Сегодня нашего сотрудника посольства вызвали в Министерство иностранных дел Украины в Киеве, где, по их словам, было признано, что трубопровод остается закрытым по политическим причинам. Украинская сторона подтвердила, что не возобновляет поставки нефти в направлении Венгрии именно по политическим мотивам, подчеркнув, что никаких физических или технических препятствий для этого нет. Фактически единственная причина невозобновления транзита — политическая. Также было четко указано, что возобновление поставок возможно в обмен на предоставление оружия и финансовой помощи", — сказал он в своем обращении.

Министр добавил, что Украина, по его словам, не имеет права ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии или оказывать политическое давление. Будапешт и в дальнейшем будет требовать возобновления поставок нефти, открытия трубопровода, который, как утверждается, находится в технически исправном состоянии, а также прекращения якобы вмешательства во внутренние дела страны.

"Мы не будем поставлять оружие в безнадежную войну. Ситуация прямо противоположная: Украина не может нас запугать и не может с нами играть. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем требовать от украинской стороны возобновить поставки нефти в Венгрию, открыть трубопровод, который находится в полностью пригодном техническом состоянии, прекратить вмешательство в избирательный процесс в Венгрии и не пытаться создавать энергетический кризис в нашей стране", — сказал чиновник.

В своем заявлении венгерский дипломат подчеркнул, что Венгрия не допустит создания энергетического кризиса на своей территории и продолжит отстаивать собственные интересы в энергетической сфере.

Ранее, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину прекращаются из-за проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба".

Также Фокус писал, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, украинское правительство не возобновляет работу нефтепровода по политическим причинам. Из-за "угрозы" со стороны Киева, он поручил разместить солдат возле энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины