"Помощи не получит": Словакия остановила аварийные поставки электроэнергии в Украину, — СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину прекращаются из-за проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба". По его словам, помощь украинской энергосистеме больше не будет предоставляться до восстановления транзита нефти.

Как сообщает издание Devdiscourse, Фицо обратился к словацкому оператору энергосети с просьбой подготовиться к остановке аварийных поставок электричества в Украину уже в понедельник, если поставки нефти в страну не будут восстановлены.

Также словацкий премьер подчеркнул, что сейчас Украина не может рассчитывать на помощь в стабилизации своей энергосети, пока продолжается остановка транзита. При этом он уточнил, что решение о прекращении поставок электроэнергии носит временный характер и будет отменено сразу после восстановления нефтеснабжения.

Фицо объяснил, что такая мера является прямым следствием остановки нефти по трубопроводу "Дружба", которая ранее поставляла топливо в Словакию, и отметил, что прекращение помощи Украине является ответом на текущую ситуацию с энергетическими потоками.

Кроме того, на своей странице в Facebook Фицо подтвердил факт остановки аварийных поставок электроэнергии в Украину и напомнил об обещании, озвученном в субботу: если поставки нефти в Словакию в понедельник не будут восстановлены, он обратится к государственной компании SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки электричества в Украину. По его словам, только в январе 2026 года такие поставки были необходимы для стабилизации украинской энергосистемы в два раза больше, чем за весь 2025 год.

Если же Украина не возобновит транзит российской нефти Словакия может принять дополнительные меры для давления. В частности, Фицо пригрозил пересмотром позиции правительства по поддержке членства Украины в Европейском Союзе.

"Если украинская сторона и в дальнейшем будет вредить интересам Словакии в поставках стратегического сырья, словацкое правительство также пересмотрит свои нынешние конструктивные позиции относительно членства Украины в ЕС и будет готовить дальнейшие меры", — сказал он в видео.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических манипуляциях после временной остановки поставок нефти через трубопровод "Дружба". По словам словацкого премьера, действия украинской стороны привели к дополнительным расходам для Словакии и заставили страну задействовать государственные резервы.

Впоследствии Фицо намекнул, что он может рассмотреть возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину. Он отметил, что если Киев не оценивает важность такой помощи, правительство Словакии может принять решение приостановить сотрудничество в энергетической сфере.

Позже премьер-министр подтвердил готовность предпринять такой шаг и заявил, что поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если транзит российской нефти в Словакию не будет восстановлен до 23 февраля.