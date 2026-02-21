Шантажирует "Дружбой": Фицо угрожает Украине прекратить поставки электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением сотрудничества в сфере энергоснабжения, если Украина до 23 февраля восстановит поставки российской нефти в Словакию. Поставки остановились после атаки ВС РФ по Львовской области 27 января.

Обращение по этому поводу Роберт Фицо опубликовал в своих соцсетях.

Пост Роберта Фицо в соцсетях Фото: Скриншот

Премьер Словакии заявил, что если Украина в понедельник 23 февраля не возобновит транзит российской нефти в Словакию, которая поступала через поврежденный трубопровод "Дружба", он "поручит соответствующим словацким компаниям приостановить экстренные поставки электроэнергии Украине в тот же день".

"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к ЕС, то он жестоко ошибается", – заявил Роберт Фицо.

Импорт электроэнергии из Словакии в Украину в феврале 2026 года составлял около 18% в общей структуре импорта.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину остановилась с 27 января из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия после этого объявили о чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли и заявили, что это Украина виновата в том, что ремонт "Дружбы" затягивается.

Обе страны уже остановили экспорт дизельного топлива в Украину.

Также премьер Словакии заявил, что невозможно установить, кто виноват в прекращении поставок российской нефти в страну. "В этом инциденте нет виновника, потому что Украина указывает на Российскую Федерацию, а Российская Федерация указывает на Украину", — сказал Фицо.

Однако позже он добавил, что, по данным словацкой разведки, поврежденный участок нефтепровода Дружба уже отремонтирован.

По словам Фицо, поставки нефти по нефтепроводу Adria из Хорватии связаны с более высокими транзитными сборами, а, по его словам, пропускная способность трубопровода не проверена. Тем временем министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил о том, что Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти по трубопроводу Adria, но не будет поставлять в эти страны российскую нефть.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поставки нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за этот товар, мы будем платить больше таможенных пошлин только потому, что президент Зеленский играет в какие-то игры", — сказал премьер-министр Словакии.

Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявило, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзита через украинскую часть нефтепровода Дружба, были прекращены с 27 января из-за российской атаки.

27 января россияне атаковали объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области, связанный с нефтепроводом "Дружба", который использовался для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Напомним, Роберт Фицо уже грозил прекратить поставки электроэнергии в Украину 18 февраля.

А в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на обвинения со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Там повторили, что держат в курсе Еврокомиссию по поводу состояния "Дружбы", но при этом главы Венгрии и Словакии ведут себя, как "наркоманы".