"Поведение наркоманов": МИД ответил на позицию Орбана и Фицо по нефти РФ

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на обвинения со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Они высказывались относительно транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Поведение Венгрии и Словакии, которые пытаются сохранить зависимость от энергоресурсов РФ с помощью шантажа, похоже на "типичное поведение наркоманов", заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов, как сообщает "РБК-Украина".

Георгий Тихий, комментируя претензии со стороны венгерской и словацкой сторон, напомнил, что нефтепровод пока не функционирует из-за повреждений, вызванных российской атакой. По его словам, объект возле Бродов на Львовщине был поражен оккупантами 27 января, и именно в этот день венгерскую сторону проинформировали об инциденте. Таким образом, подчеркнул спикер, прекращение транзита стало следствием действий России, а не Украины.

"Почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", — сказал Тихий.

Тихий также отметил, что россияне систематически атакуют украинскую нефтегазовую инфраструктуру. В 2025 году зафиксировали 225 атак на объекты компании "Нафтогаз Украины". Для этого оккупанты применили 1399 беспилотников и ракет.

По словам Тихого, Европейский союз вообще наложил на Венгрию и Словакию в рамках санкции на запрет импорта трубопроводной нефти РФ, и вследствие этого в странах временные исключения. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо имели время и возможности "слезть с российской нефтяной иглы".

"Но, к сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании. Это метафора, чтобы объяснить поведение правительства Орбана, который вопреки европейской политике хочет сохранять зависимость от российской нефти и газа", — резюмировал Тихий.

Напомним, что 18 февраля правительство Венгрии решило остановить поставки дизельного топлива в Украину. Оно объяснило это необходимостью обеспечить собственную энергетическую безопасность. Но МИД Венгрии Петер Сийярто указал на истинную причину. Поставки обещают возобновить, когда будет восстановлен транзит по трубопроводу "Дружба".

Ранее мы также информировали, что Роберт Фицо намекнул на остановку поставок электроэнергии в Украину из Словакии. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет позволять транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Это является причиной угроз со стороны словацкого премьера.