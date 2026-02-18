"Поведінка наркоманів": МЗС відповіло на позицію Орбана та Фіцо щодо нафти РФ

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на звинувачення з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана та словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Вони висловлювались щодо транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Поведінка Угорщини та Словаччини, які намагаються зберегти залежність від енергоресурсів РФ за допомогою шантажу, схожа на "типову поведінку наркоманів", заявив речник МЗС Георгій Тихий на пресбрифінгу для журналістів, як повідомляє "РБК-Україна".

Георгій Тихий, коментуючи претензії з боку угорської та словацької сторін, нагадав, що нафтопровід наразі не функціонує через пошкодження, спричинені російською атакою. За його словами, об’єкт біля Бродів на Львівщині був уражений окупантами 27 січня, і саме цього дня угорську сторону поінформували про інцидент. Таким чином, наголосив речник, припинення транзиту стало наслідком дій Росії, а не України.

"Чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченнями в бік України. Україна перебуває в постійному діалозі як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання", — сказав Тихий.

Тихий також зазанчив, що росіяни систематично атакують українську нафтогазову інфраструктуру. У 2025 році зафіксували 225 атак на об'єкти компанії "Нафтогаз України". Для цього окупанти застосували 1399 безпілотників та ракет.

За словами Тихого, Європейський союз взагалі наклав на Угорщину та Словаччину в межах санкції на заборону імпорту трубопровідної нафти РФ, і внаслідок цього у країнах тимчасові виключення. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо мали час й можливості "злізти з російської нафтової голки".

"Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше… Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії. Це метафора, щоб пояснити поведінку уряду Орбана, який всупереч європейській політиці хоче зберігати залежність від російської нафти і газу", —- резюмував Тихий.

Нагадаємо, що 18 лютого уряд Угорщини вирішив зупинити постачання дизельного пального в Україну. Він пояснив це необхідністю забезпечити власну енергетичну безпеку. Але МЗС Угорщини Петер Сійярто вказав на справжню причину. Поставки обіцяють відновити, коли буде відновлено транзит трубопроводом "Дружба".

Раніше ми також інформували, що Роберт Фіцо натякнув на зупинку постачання електроенергії в Україну зі Словаччини. Він наголосив, що президент України Володимир Зеленський не хоче дозволяти транспортування російської нафти по нафтопровіду "Дружба". Це є причиною погроз з боку словацького прем'єра.