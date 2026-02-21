Шантажує "Дружбою": Фіцо погрожує Україні припинити постачання електроенергії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням співпраці у сфері енергопостачання, якщо Україна до 23 лютого відновить постачання російської нафти до Словаччини. Поставки зупинилися після атаки ЗС РФ по Львівській області 27 січня.

Звернення з цього приводу Роберт Фіцо опублікував у своїх соцмережах.

Пост Роберта Фіцо в соцмережах Фото: Скриншот

Прем'єр Словаччини заявив, що якщо Україна в понеділок, 23 лютого, не відновить транзит російської нафти в Словаччину, яка надходила через пошкоджений трубопровід "Дружба", він "доручить відповідним словацьким компаніям тимчасово зупинити екстрене постачання електроенергії Україні того ж дня".

"Якщо Зеленський думає, що шантаж Словаччини нафтою наблизить Україну до ЄС, то він жорстоко помиляється", — заявив Роберт Фіцо.

Імпорт електроенергії зі Словаччини в Україну в лютому 2026 року становив близько 18% у загальній структурі імпорту.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через Україну зупинилося з 27 січня через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина після цього оголосили про надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі та заявили, що це Україна винна в тому, що ремонт "Дружби" затягується.

Обидві країни вже зупинили експорт дизельного палива в Україну.

Також прем'єр Словаччини заявив, що неможливо встановити, хто винен у припиненні поставок російської нафти в країну. "У цьому інциденті немає винуватця, тому що Україна вказує на Російську Федерацію, а Російська Федерація вказує на Україну", — сказав Фіцо.

Однак пізніше він додав, що, за даними словацької розвідки, пошкоджену ділянку нафтопроводу Дружба вже відремонтовано.

За словами Фіцо, постачання нафти нафтопроводом Adria з Хорватії пов'язане з вищими транзитними зборами, а, за його словами, пропускну здатність трубопроводу не перевірено. Тим часом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив про те, що Хорватія готова допомогти Угорщині та Словаччині з поставками нафти трубопроводом Adria, але не постачатиме в ці країни російську нафту.

"Якщо президент Зеленський остаточно припинить постачання нафти через територію України, ми будемо платити більше за цей товар, ми будемо платити більше митних зборів тільки тому, що президент Зеленський грає в якісь ігри", — сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Міністерство закордонних справ України 12 лютого заявило, що постачання російської нафти, призначеної для Східної Європи і транзиту через українську частину нафтопроводу "Дружба", було припинено з 27 січня через російську атаку.

27 січня росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах Львівської області, пов'язаний із нафтопроводом "Дружба", який використовували для постачань російської нафти в Угорщину і Словаччину.

Нагадаємо, Роберт Фіцо вже погрожував припинити постачання електроенергії в Україну 18 лютого.

А в Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на звинувачення з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Там повторили, що тримають у курсі Єврокомісію з приводу стану "Дружби", але водночас глави Угорщини та Словаччини поводяться, як "наркомани".