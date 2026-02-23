"Допомоги не отримає": Словаччина зупинила аварійне постачання електроенергії до України, — ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що аварійне постачання електроенергії до України припиняється через проблеми з постачанням нафти трубопроводом "Дружба". За його словами, допомога українській енергосистемі більше не надаватиметься до відновлення транзиту нафти.

Як повідомляє видання Devdiscourse, Фіцо звернувся до словацького оператора енергомережі з проханням підготуватися до зупинки аварійних постачань електрики в Україну вже в понеділок, якщо поставки нафти до країни не будуть відновлені.

Також словацький прем’єр підкреслив, що наразі Україна не може розраховувати на допомогу у стабілізації своєї енергомережі, поки триває зупинка транзиту. При цьому він уточнив, що рішення про припинення постачання електроенергії носить тимчасовий характер і буде скасоване одразу після відновлення нафтопостачання.

Фіцо пояснив, що така міра є прямим наслідком зупинки нафти трубопроводом "Дружба", яка раніше постачала паливо до Словаччини, і зазначив, що припинення допомоги Україні є відповіддю на поточну ситуацію з енергетичними потоками.

Відео дня

Крім того, на своїй сторінці у Facebook Фіцо підтвердив факт зупинки аварійного постачання електроенергії до України та нагадав про обіцянку, озвучену в суботу: якщо поставки нафти до Словаччини в понеділок не будуть відновлені, він звернеться до державної компанії SEPS із проханням припинити аварійні поставки електрики в Україну. За його словами, лише у січні 2026 року такі поставки були необхідні для стабілізації української енергосистеми у два рази більше, ніж за весь 2025 рік.

Якщо ж Україна не відновить транзит російської нафти Словаччина може вжити додаткових заходів для тиску. Зокрема, Фіцо пригрозив переглядом позиції уряду щодо підтримки членства України в Європейському Союзі.

"Якщо українська сторона й надалі шкодитиме інтересам Словаччини в постачанні стратегічної сировини, словацький уряд також перегляне свої нинішні конструктивні позиції щодо членства України в ЄС і готуватиме подальші заходи", — сказав він у відео.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше звинуватив президента України Володимира Зеленського у політичних маніпуляціях після тимчасової зупинки поставок нафти через трубопровід "Дружба". За словами словацького прем’єра, дії української сторони призвели до додаткових витрат для Словаччини та змусили країну задіяти державні резерви.

Згодом Фіцо натякнув, що вінможе розглянути можливість припинення поставок електроенергії до України. Він зазначив, що якщо Київ не оцінює важливість такої допомоги, уряд Словаччини може ухвалити рішення призупинити співпрацю в енергетичній сфері.

Пізніше прем’єр-міністр підтвердив готовність вжити такого кроку та заявив, що постачання електроенергії в Україну може бути припинене, якщо транзит російської нафти до Словаччини не буде відновлений до 23 лютого.