"Зеленський грає у якісь ігри": Фіцо звинуватив Україну в зупинці транзиту нафтопроводом "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у політичних маніпуляціях після тимчасового припинення поставок нафти через трубопровід "Дружба". Він заявив, що дії України призвели до додаткових витрат для Словаччини і поставили країну перед необхідністю використати державні резерви.

Як пише видання Dennik N, після засідання уряду Фіцо наголосив, що наразі неможливо визначити, хто відповідальний за переривання поставок, оскільки Україна та Росія взаємно перекладають відповідальність одна на одну. За його словами, пошкоджене місце на трубопроводі вже відремонтоване і постачання технічно можна відновити.

Словаччина також розглядає альтернативний маршрут через трубопровід Adria з Хорватії, проте прем’єр зауважив, що цей шлях має вищі транзитні збори, а його пропускна здатність не перевірена. Однак, згодом він заявив, що остаточне припинення потоку нафти через дії Зеленського може призвести до зростання витрат на саму нафту та транзитні збори.

"Якщо президент Зеленський остаточно припинить потік нафти через територію України, ми платитимемо більше за цей товар, ми платитимемо більше за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський грає тут у якісь ігри", – сказав Фіцо.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у прямому ефірі на Facebook повідомив, що поставки дизельного пального до України призупинені і відновляться лише після того, як країна відновить транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" у напрямку Угорщини.

Водночас, як пише видання Standard, нафтопереробний завод Slovnaft призупинив експорт дизельного пального за кордон, щоб забезпечити внутрішній ринок Словаччини. Уряд виділив до 250 000 тонн нафти зі стратегічних резервів, щоб покрити щонайменше один місяць роботи заводу, а сам Slovnaft надав фінансове забезпечення або банківську гарантію в розмірі вартості позиченої нафти.

Крім трубопроводу "Дружба", завод може отримувати нафту через Adria, яка до цього використовувалася переважно як резервний маршрут і забезпечувала лише невелику частину виробництва разом із материнською компанією MOL. За оцінками заводу, для виходу на повну потужність маршруту Adria знадобиться від 20 до 30 днів. Також видання зауважило, що позика нафти триватиме до вересня, а повернення запасів буде поступовим.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначав, що транзит російської нафти до країн Східної Європи українською частиною нафтопроводу "Дружба" зупинився 27 січня через атаку ЗС РФ, яка призвела до пожежі.

Варто зазначити, що після удару російських сил по нафтопроводу "Дружба" у Львівській області ліквідація наслідків атаки на об’єкт інфраструктури тривала майже три доби. Директор обласного департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов зазначив, що цей об’єкт був надзвичайно складним для відновлення.