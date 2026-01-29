Після удару по "Дружбі" третю добу гасять пожежу: який стан повітря на Львівщині

У Бродах Львівської області вже третю добу продовжують ліквідовувати наслідки атаки по об'єкту інфраструктури. Рятувальники й досі не можуть загасити пожежу після російського удару дроном.

Через це у школах продовжили дистанційне навчання до кінця тижня, а в дитячих садках працюють чергові групи. Про це розповів заступник директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов в етері "Суспільне. Студія".

За його словами, декілька днів на добу в Бродах перевіряють якість повітря, і відповідно до результатів моніторингу ухвалюються рішення щодо подальших дій.

Кравцов пояснив, що наразі складно спрогнозувати, коли саме вдасться загасити пожежу на об'єкті, який було атаковано росіянами ще 27 січня вранці.

"Аварійно-рятувальні підрозділи роблять все необхідне, щоб якомога швидше ліквідувати цю аварію. Проводиться часткова заміна залученого до гасіння особового складу. Ми можемо спрогнозувати, як вже казав, що це дуже важкий для ліквідації об'єкт і робиться все необхідне, щоб ліквідувати наслідки цієї аварії в якомога коротші терміни", — зазначив Кравцов.

У Бродівській міськраді повідомили, що станом на 14:00 якість повітря у місті Броди перебуває в межах норми. Загрози для здоров’я населення не зафіксовано. Однак там все одно закликали обмежити перебування на вулиці, використовувати маску або респіратор та підтримувати питний режим.

Нагадаємо, про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області повідомлялося вранці. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами.

Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.

Водночас наприкінці 2025 року вночі сталося загоряння магістральної газової труби "Дружба". Перед цим місцеві чули сильний вибух. Тоді надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури.

У ніч на 3 грудня стався вибух на нафтопроводі "Дружба" на гілці "Таганрог-Липецьк" у Російській Федерації. До підриву причетні агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони використали вибухівку з дистанційним підривником для атаки.

Раніше Фокус розповідав історію нафтопроводу "Дружба", який було відкрито 61 рік тому. Нафтопровід було створено задля постачання нафти з родовищ Волго-Уральського регіону Радянського Союзу до країн Варшавського договору. Назва символізувала економічну єдність соціалістичного блоку. Однак реально створення "Дружби" закріплювало енергетичну залежність союзників від Москви.