После удара по "Дружбе" третьи сутки тушат пожар: какое состояние воздуха на Львовщине

В Бродах Львовской области уже третьи сутки продолжают ликвидировать последствия атаки по объекту инфраструктуры. Спасатели до сих пор не могут потушить пожар после российского удара дроном.

Поэтому в школах продолжили дистанционное обучение до конца недели, а в детских садах работают дежурные группы. Об этом рассказал заместитель директора областного департамента по вопросам гражданской защиты Владимир Кравцов в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, несколько дней в сутки в Бродах проверяют качество воздуха, и в соответствии с результатами мониторинга принимаются решения о дальнейших действиях.

Кравцов пояснил, что пока сложно спрогнозировать, когда именно удастся потушить пожар на объекте, который был атакован россиянами еще 27 января утром.

"Аварийно-спасательные подразделения делают все необходимое, чтобы как можно быстрее ликвидировать эту аварию. Проводится частичная замена привлеченного к тушению личного состава. Мы можем спрогнозировать, как уже говорил, что это очень тяжелый для ликвидации объект и делается все необходимое, чтобы ликвидировать последствия этой аварии в как можно более короткие сроки", — отметил Кравцов.

В Бродовском горсовете сообщили, что по состоянию на 14:00 качество воздуха в городе Броды находится в пределах нормы. Угрозы для здоровья населения не зафиксировано. Однако там все равно призвали ограничить пребывание на улице, использовать маску или респиратор и поддерживать питьевой режим.

Напомним, об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области сообщалось утром. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами.

Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.

В то же время в конце 2025 года ночью произошло возгорание магистральной газовой трубы "Дружба". Перед этим местные слышали сильный взрыв. Тогда чрезвычайникам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

В ночь на 3 декабря произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба" на ветке "Таганрог-Липецк" в Российской Федерации. К подрыву причастны агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они использовали взрывчатку с дистанционным взрывателем для атаки.

Ранее Фокус рассказывал историю нефтепровода "Дружба", который был открыт 61 год назад. Нефтепровод был создан для поставки нефти с месторождений Волго-Уральского региона Советского Союза в страны Варшавского договора. Название символизировало экономическое единство социалистического блока. Однако реально создание "Дружбы" закрепляло энергетическую зависимость союзников от Москвы.