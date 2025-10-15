61 год "Дружбе": как нефтепровод до сих пор определяет энергозависимость Европы

15 октября 1964 года открыли нефтепровод "Дружба", который остается важным инструментом российского влияния на Европу. После недавних атак украинских дронов встал вопрос: сможет ли ЕС избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Нефтепровод "Дружба" стал одним из самых узнаваемых символов советской энергетической политики. По информации Международной ассоциации транспортеров нефти, нефтепровод создавался для соединения тогдашнего Советского Союза со странами-союзницами социалистического лагеря. Как оказалось, его работа определила дальнейшую экономическую и политическую зависимость Европы от российских энергоресурсов, последствия которой ощущаются и сегодня.

История проекта "Дружба" и советское наследие

Строительство нефтепровода началось в 1960 году. Каждое государство-участник отвечало за сооружение собственного участка, который после завершения работ переходил в его собственность. Трубную продукцию изготавливали в Советском Союзе и Польше, арматуру и клапаны — в Чехословакии. Помпы поставляла Германская Демократическая Республика, а Венгрия обеспечивала систему автоматизации и связи.

Строительство нефтепровода в 60-е годы прошлого века Фото: Скриншот

Общая стоимость проекта составляла около 400 миллионов советских рублей (400 миллиардов современных российских рублей, или около 204 миллиардов гривен).

Для прокладки 730 тысяч тонн труб было перемещено более 15 миллионов кубических метров грунта. Трасса "Дружбы" пересекла 45 крупных рек на пути в Центральную Европу.

Нефтепровод "Дружба" официально открыли 15 октября 1964 года как стратегический проект Совета экономической взаимопомощи. Его задачей было поставлять нефть с месторождений Волго-Уральского региона Советского Союза в страны Варшавского договора. Название символизировало экономическое единство социалистического блока, а фактически — закрепляло энергетическую зависимость союзников от Москвы.

Трубопровод протянулся более чем на 4 тыс. км через территории России, Беларуси, Украины, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и Германии. Его северная ветка поставляла нефть в Польшу и Германию, южная — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

"Дружба" после распада СССР: между экономикой и политикой

После 1991 года нефтепровод стал одним из ключевых маршрутов экспорта российской нефти в Европу. С переходом под контроль независимых государств — России, Беларуси и Украины — начались споры о тарифах и транзите. Украина получала прибыль от прокачки, но Россия сохранила основную выгоду, используя поставки как политический рычаг.

Использование "Дружбы" после распада СССР Фото: Скриншот

Несмотря на многочисленные конфликты, в том числе газовые кризисы 2000-х годов, "Дружба" оставалась стабильным каналом для экспорта. Даже после начала полномасштабной войны в 2022 году через нее продолжалась прокачка российской нефти в Центральную Европу.

Современные атаки на "Дружбу" и европейская реакция

В августе 2025 года украинские беспилотники поразили две помповые станции "Дружбы" на территории России. Это временно остановило работу трубопровода и вызвало беспокойство в Будапеште и Братиславе. Венгрия назвала удары "попыткой втянуть ее в войну", однако Киев подчеркнул, что ответственность лежит на Москве, которая продолжает финансировать агрессию.

По данным международных СМИ, через "Дружбу" Россия ежегодно получает миллиардные доходы, которые непосредственно поддерживают ее военный бюджет. В то же время Украина за транзит получает в десятки раз меньше.

Геополитическое значение "Дружбы": энергетика как оружие

Аналитики Центра анализа европейской политики (CEPA) указывают, что трубопровод остается одним из главных инструментов обхода санкций. После того как Польша и Германия отказались от российской нефти, Венгрия, Словакия и частично Чехия продолжают пользоваться поставками, ссылаясь на "техническую необходимость".

Венгерская компания MOL до сих пор получает нефть через "Дружбу" и планирует перейти на альтернативные источники только к концу 2026 года. Эксперты подчеркивают, что Будапешт фактически использует энергозависимость как политический инструмент в переговорах с ЕС.

Инфрмационная табличка "Дружбы" в Венгрии Фото: Скриншот

Европейская комиссия уже признала, что кратковременная остановка "Дружбы" не создала угроз для энергетической безопасности Союза. Это сигнал, что ЕС постепенно поддерживает попытки Украины уменьшить доходы Кремля и стимулировать поиск альтернативных маршрутов.

"Дружба": история, которая продолжается

Напомним, "Дружба" стала символом советской интеграции, который превратился в инструмент экономического давления в современной Европе. Несмотря на техническую надежность и полувековую эксплуатацию, этот нефтепровод остается политическим фактором, определяющим баланс между Европой, Россией и Украиной.

Дальнейшая судьба "Дружбы" будет зависеть от того, насколько быстро ЕС сможет избавиться от российской нефти и поддержать новые маршруты поставок энергии.

