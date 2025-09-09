Венгрия после ударов по нефтепроводу "Дружба" подписала 10-летнее газовое соглашение с Shell

Венгрия заключила десятилетний контракт с Shell Plc на поставку газа, который стартует в 2026 году. В то же время страна продолжает работать по долгосрочному договору с российским "Газпромом", действующему до 2036 года.

Related video

Как сообщает Bloomberg, Венгрия подписала соглашение с Shell Plc о поставках 2 миллиардов кубических метров газа в течение десяти лет. Доставка топлива будет осуществляться через чешские и немецкие трубопроводы, начиная с 2026 года.

О контракте заявил министр иностранных дел Петер Сиярто на конференции Gastech в Милане. По его словам, эта договоренность станет важным шагом в диверсификации энергоснабжения, поскольку Европейский Союз планирует отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года.

Несмотря на это, Будапешт сохраняет действующее соглашение с ПАО "Газпром" на 4,5 миллиарда кубических метров газа ежегодно, которое будет оставаться в силе до 2036 года. С 2022 года Венгрия также осуществляет дополнительные закупки у российской компании.

Сиярто подчеркнул, что правительство ведет переговоры и с другими западными поставщиками, однако пока не готово объявить о результатах. Он подчеркнул, что нынешний план ЕС по постепенному отказу от российского газа создает серьезные риски для энергетической безопасности страны, ведь венгерская инфраструктура пока не позволяет получать достаточные объемы топлива из альтернативных направлений.

Министр также отметил, что развитие атомной энергетики поможет сократить зависимость от импорта. По его словам, введение в эксплуатацию двух новых реакторов позволит Венгрии удвоить ядерные мощности и покрывать до 70% собственного спроса на электроэнергию.

"Это совсем другая ситуация. Мы надеемся, что два новых реактора смогут присоединиться к сети уже в первой половине следующего десятилетия", — сказал Сиярто".

Напомним, что после начала РФ войны в Украине Европейский Союз принял решение постепенно отказаться от российского ископаемого топлива. Венгрия неоднократно выступала против этих планов, требуя от Брюсселя компенсаций за диверсификацию поставок и сохраняя тесные энергетические связи с Россией.

Как сообщал Фокус, 22 августа этого года поставки российской сырой нефти в Венгрию остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.

Фокус писал, что правительство Венгрии запретило въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди "Мадьяру", связанному с атакой на нефтепровод "Дружба" 22 августа.

Как сообщал Фокус, Сийярто набросился на Украину из-за атаки по нефтепроводу "Дружба" в РФ.

Фокус также писал, что Сийярто уже не впервые критикует Украину из-за ударов по России.