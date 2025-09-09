Угорщина після ударів по нафтопроводу "Дружба" підписала 10-річну газову угоду із Shell

Угорщина уклала десятирічний контракт із Shell Plc на постачання газу, який стартує у 2026 році. Водночас країна продовжує діяти за довгостроковим договором з російським "Газпромом", чинним до 2036 року.

Related video

Як повідомляє Bloomberg, Угорщина підписала угоду з Shell Plc про постачання 2 мільярдів кубічних метрів газу протягом десяти років. Доставка палива здійснюватиметься через чеські та німецькі трубопроводи, починаючи з 2026 року.

Про контракт заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто на конференції Gastech у Мілані. За його словами, ця домовленість стане важливим кроком у диверсифікації енергопостачання, оскільки Європейський Союз планує відмовитися від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Попри це, Будапешт зберігає діючу угоду з ПАТ "Газпром" на 4,5 мільярда кубічних метрів газу щороку, яка залишатиметься чинною до 2036 року. Від 2022 року Угорщина також здійснює додаткові закупівлі у російської компанії.

Сійярто наголосив, що уряд веде перемовини й з іншими західними постачальниками, однак поки не готовий оголосити про результати. Він підкреслив, що нинішній план ЄС із поступової відмови від російського газу створює серйозні ризики для енергетичної безпеки країни, адже угорська інфраструктура поки не дозволяє отримувати достатні обсяги палива з альтернативних напрямків.

Міністр також зазначив, що розвиток атомної енергетики допоможе скоротити залежність від імпорту. За його словами, введення в експлуатацію двох нових реакторів дозволить Угорщині подвоїти ядерні потужності та покривати до 70% власного попиту на електроенергію.

"Це зовсім інша ситуація. Ми сподіваємося, що два нові реактори зможуть приєднатися до мережі вже у першій половині наступного десятиліття ", – сказав Сійярто".

Нагадаємо, що після початку РФ війни в Україні Європейський Союз ухвалив рішення поступово відмовитися від російського викопного палива. Угорщина неодноразово виступала проти цих планів, вимагаючи від Брюсселя компенсацій за диверсифікацію постачання та зберігаючи тісні енергетичні зв’язки з Росією.

Як повідомляв Фокус, 22 серпня цього року постачання російської сирої нафти до Угорщини зупинилося після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ.

Фокус писав, що уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни та Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді "Мадяру", пов’язаному з атакою на нафтопровід "Дружба" 22 серпня.

Як повідомляв Фокус, Сійярто накинувся на Україну через атаку по нафтопроводу "Дружба" в РФ.

Фокус також писав, що Сійярто вже не вперше критикує Україну через удари по Росії.