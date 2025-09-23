Нефтепровод "Дружба" в РФ не работает: по станции ударили шесть ракет HIMARS, — СМИ

Станция магистрального нефтепровода "Дружба" в России получила значительные повреждения. Ракеты HIMARS вывели ее из строя.

Станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России обстреляли ракетами вечером 22 сентября. Об этом сообщили источники российского медиа ASTRA.

Производственно-диспетчерская станция магистрального нефтепровода "Дружба" находится в селе Найтоповичи Унечского района. Собеседники рассказали, что всего по территории линейной диспетчерской станции "8Н" "Транснефть-Дружба" выпустили шесть ракет HIMARS.

В результате взрывов возник пожар в районе насосной станции площадью 30 кв. метров. Пострадавших не было, а работников эвакуировали. Cтанция нефтепровода временно не работает.

Генеральный штаб ВСУ сегодня подтвердил успешный удар по станции 8-Н "Транснефть-Дружба". По оценкам украинского командования, объект имеет стратегическое значение для обеспечения оккупационной армии топливом.

В августе текущего года беспилотники атаковали крупнейший узел нефтепровода "Дружба" — "Унеча" в селе Высокое Унечского района. Благодаря атаке поставки российской сырой нефти в Венгрию остановились.

Напомним, удары украинских дронов по российским НПЗ привели к тому, что утром 22 сентября увеличились котировки цен на нефть.

Фокус также писал, что в России бьют рекорды цены на топливо. Дефицит бензина наблюдается в сетях АЗС.