На фоне ударов украинских дронов и новых санкций ЕС: цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть демонстрируют рост на фоне эскалации конфликтов и новых санкций против России.

Утром 22 сентября котировки увеличились после серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и анонса Еврокомиссией нового пакета ограничительных мер. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным портала Investing, к 10:28 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов, достигнув 67,03 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 40 центов — до 62,8 доллара за баррель.

20 сентября украинские беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в глубине российской территории. По информации Генштаба ВСУ, атакам подверглись несколько насосных станций магистрального нефтепровода, по которому сырье транспортируется в порт Новороссийска. Кроме того, были атакованы Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, принадлежащие компании "Роснефть".

Аналитики отмечают повышенное внимание инвесторов к ударам по российским нефтепредприятиям и портам, поскольку это напрямую влияет на поставки и рыночную динамику.

Содействие росту цен оказали также новые санкции Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения затронут, в частности, российские НПЗ. Эксперты предупреждают, что утверждение санкций требует времени, и окончательный перечень мер может быть пересмотрен.

Усугубляет ситуацию и геополитическая напряженность в Европе: 20 сентября три военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии, а 21 сентября ВВС Германии сообщили о проникновении российского военного борта в нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.