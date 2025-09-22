На тлі ударів українських дронів і нових санкцій ЄС: ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту демонструють зростання на тлі ескалації конфліктів і нових санкцій проти Росії.

Вранці 22 вересня котирування збільшилися після серії ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і анонсу Єврокомісією нового пакета обмежувальних заходів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними порталу Investing, до 10:28 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів, досягнувши 67,03 долара за барель. Американська WTI додала 40 центів — до 62,8 долара за барель.

20 вересня українські безпілотники завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в глибині російської території. За інформацією Генштабу ЗСУ, атак зазнали кілька насосних станцій магістрального нафтопроводу, яким сировина транспортується в порт Новоросійська. Крім того, були атаковані Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ, що належать компанії "Роснефть".

Аналітики відзначають підвищену увагу інвесторів до ударів по російських нафтопідприємствах і портах, оскільки це безпосередньо впливає на поставки і ринкову динаміку.

Сприяли зростанню цін також нові санкції Євросоюзу. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження торкнуться, зокрема, російських НПЗ. Експерти попереджають, що затвердження санкцій потребує часу, і остаточний перелік заходів може бути переглянутий.

Погіршує ситуацію і геополітична напруженість у Європі: 20 вересня три військові літаки порушили повітряний простір Естонії, а 21 вересня ВПС Німеччини повідомили про проникнення російського військового борту в нейтральний повітряний простір над Балтійським морем.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.