Из-за "форс-мажоров" на НПЗ: в России массово останавливаются заправки, — росСМИ

В России стремительно обостряется ситуация с топливом. Оптовые продажи бензина на внутреннем рынке упали до минимального уровня за два года, а цены на топливо обновляют рекорды.

Дефицит особенно остро ощущается в регионах, где одновременно со снижением объемов продаж растет спрос со стороны аграриев в разгар уборочной кампании. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Так, на бирже продажи бензина марки А-92 сократились на 21,7% и составили всего 15,6 тыс. тонн — это минимальный показатель с 2023 года. Реализация А-95 также упала на 15,5%, до 12,06 тыс. тонн. В целом объем биржевых торгов бензином снизился почти на пятую часть — до 27,7 тыс. тонн.

Основной причиной называют внеплановые остановки крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, которые в последние недели один за другим объявляют о "форс-мажоре" и прекращают отгрузку топлива. Официально причины остановок не раскрываются, однако эксперты связывают ситуацию с атаками украинских дронов по инфраструктуре. В результате региональные запасы бензина быстро истощаются.

Дефицит на бирже ударил прежде всего по независимым АЗС. В то время как крупные сети остаются в приоритете у поставщиков, мелкие операторы вынуждены сворачивать розничные продажи. Уже 16 сентября две независимые сети, каждая из которых объединяет около 20 автозаправок, приостановили свободную реализацию топлива и перешли на работу только по долгосрочным контрактам.

Ситуацию усугубляет высокий сезонный спрос: в сентябре-октябре аграрии традиционно закупают большие объемы топлива для проведения уборочных работ. По данным "Коммерсанта", участники рынка опасаются, что поставки бензина в ближайшие недели будут откладываться из-за ремонтных работ на НПЗ, а часть контрактов, заключенных еще в конце августа, не обеспечена реальными объемами.

Напомним, регулярные удары украинских БПЛА по нефтегазовым объектам в России лишает ее главного источника финансирования войны. Forbes писал, что из-за этого общество в РФ может дестабилизироваться как накануне Февральской революции 1917 года.

Недавно украинские БПЛА атаковали российский порт Приморск, из-за чего остановилась погрузка топлива на главном западном нефтяном терминале.