Через "форс-мажори" на НПЗ: у Росії масово зупиняються заправки, — росЗМІ

У Росії стрімко загострюється ситуація з паливом. Оптові продажі бензину на внутрішньому ринку впали до мінімального рівня за два роки, а ціни на паливо оновлюють рекорди.

Related video

Дефіцит особливо гостро відчувається в регіонах, де одночасно зі зниженням обсягів продажів зростає попит з боку аграріїв у розпал збиральної кампанії. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

Так, на біржі продажі бензину марки А-92 скоротилися на 21,7% і становили лише 15,6 тис. тонн — це мінімальний показник з 2023 року. Реалізація А-95 також впала на 15,5%, до 12,06 тис. тонн. Загалом обсяг біржових торгів бензином знизився майже на п'яту частину — до 27,7 тис. тонн.

Основною причиною називають позапланові зупинки великих російських нафтопереробних заводів, які останніми тижнями один за одним оголошують про "форс-мажор" і припиняють відвантаження палива. Офіційно причини зупинок не розкриваються, проте експерти пов'язують ситуацію з атаками українських дронів по інфраструктурі. У результаті регіональні запаси бензину швидко виснажуються.

Дефіцит на біржі вдарив насамперед по незалежних АЗС. Тоді як великі мережі залишаються в пріоритеті у постачальників, дрібні оператори змушені згортати роздрібні продажі. Уже 16 вересня дві незалежні мережі, кожна з яких об'єднує близько 20 автозаправок, призупинили вільну реалізацію пального і перейшли на роботу тільки за довгостроковими контрактами.

Ситуацію погіршує високий сезонний попит: у вересні-жовтні аграрії традиційно закуповують великі обсяги палива для проведення збиральних робіт. За даними "Коммерсанта", учасники ринку побоюються, що поставки бензину найближчими тижнями відкладатимуться через ремонтні роботи на НПЗ, а частина контрактів, укладених ще наприкінці серпня, не забезпечена реальними обсягами.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.