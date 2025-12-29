В Закарпатской области ночью 29 декабря произошло возгорание магистральной газовой трубы "Дружба". Перед этим местные слышали сильный взрыв.

Последствия пожара было видно из соседних сел от места возгорания. Об этом пишет журналист Виталий Глагола.

Он рассказал, что пожар произошел неподалеку от села Росош Свалявской общины, впрочем не на самой компрессорной станции "Росош".

В ГСЧС подтвердили возгорание магистральной газовой трубы. Сообщение к спасателям поступило в 05:29. Для тушения пожара были привлечены 21 спасатель и 7 единиц техники.

Около 07:15 вентиль газопровода перекрыли, в результате чего уменьшился процесс горения.

"Чрезвычайникам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры. Отключение местного населения от газоснабжения не проводилось. Правоохранители устанавливают причину пожара", — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 3 декабря произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба" в Российской Федерации. К подрыву причастны агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

22 августа 2025-го года поставки российской сырой нефти в Венгрию остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.

После этого правительство Венгрии запретило въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди "Мадьяру", связанному с атакой на нефтепровод "Дружба" 22 августа.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто набросился на Украину из-за атаки по нефтепроводу "Дружба" в РФ.

Ранее Фокус рассказывал историю нефтепровода "Дружба", который был открыт 61 год назад. Его задачей было поставлять нефть с месторождений Волго-Уральского региона Советского Союза в страны Варшавского договора. Название символизировало экономическое единство социалистического блока, а фактически — закрепляло энергетическую зависимость союзников от Москвы.