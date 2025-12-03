У РФ знов підірвали трубопровід "Дружба", яким йшла нафта у Європу, — ЗМІ (відео)

В ніч на 3 грудня стався вибух на нафтопроводі "Дружба" у Російській Федерації. До підриву причетні агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На відео з місця подій можна роздивитись деталі місцевості, у якій стався інцидент.

ГУР підірвало ділянку нафтопроводу "Дружба" на гілці "Таганрог-Липецьк", розповіли анонімні джерела медіа "РБК-Україна". Для диверсії використали вибухівку з дистанційним підривником.

Українські розвідники нагадали, що трубопровід "Дружба" досі постачає нафту у "деякі країни Європи". Місце, в якому влаштували диверсію, — гілка біля населеного пункту Казинські Висілки. Також уточнюється, що для "кращого горіння" до вибухівки додали горючі суміші.

На офіційних сторінках ГУР Міноборони та українського командування поки не коментували інцидент з "Дружбою".

Вибух у РФ — що відомо про підрив "Дружби" 3 грудня

Казинські Висілки — село у Мічурінському районі Тамбовської області РФ, розташоване за 400 км від України. Якщо туди дістались диверсанти (а не діяли місцеві сили спротиву), то їм довелось би непомітно пройти три-чотири російські області (Курську чи Бєлгородську, Воронезьку, Липецьку — якщо йти по прямій).

Відео дня

Вибух у РФ - де точка підриву "Дружби" 3 грудня у Казинських Висілках Фото: DeepState

Через нафтопровід "Дружба" досі постачається викопне паливо у дві країни ЄС, повідомили на порталі Energyandcleanair. У звіті за жовтень 2025 року вказано, що Угорщина сплатила 83 млн євро за сиру російську трубопровідну нафту, у Словаччина — 162 млн євро.

Раніше Фокус писав про попередні удари по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", які відбулись у 2025 році. 18 серпня удари підтвердив командувач СБС Роберт Бровді. З'ясувалось, що відбулась атака дронів 14 полку СБС на підстанцію "Нікольскоє" у Тамбовській області. Наступний інцидент стався 28 серпня: постраждала станція "Унєча" в Брянській області РФ. Як написав Бровді, нафтопровід призупинив качати нафту у Європу. Після цього Угорщина запровадила санкції проти командувача СБС, який, на думку прем'єра Віктора Орбана, позбавив угорців пального.

Ще одна атака відбулась у березні: як написало Reuters, ішлося про вибухи на вимірювальній підстанції "Сталевий кінь" в Орловській області (вперше на підстанції було гучно у листопаді 2022 року).

Нагадуємо, 2 грудня Фокус розповів про статистику вибухів, пожеж, підривів у РФ, які аналітики InformNapalm зафіксували з 2022 по листопад 2025 року. З'ясувалось, що географія, дальність, кількість та характер ударів суттєво відрізняється у 2025 році порівняно з усіма попередніми. Тим часом зранку 3 грудня стало відомо про вибухи у Тамбовській та Воронезькій областях РФ: відео показали, як виглядає "падіння уламків" на нафтобазу.