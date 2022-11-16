Майже 170 км до кордону з Україною: в Орловській області РФ вибухнула нафтобаза (фото)

Місцева влада говорить про приліт безпілотника по об'єкту у селі Стальной Конь (Сталевий Кінь). З початку повномасштабної війни Росії з Україною в регіоні ще не лунали "бавовни".

Related video

В Орловській області Росії спалахнула нафтобаза, ймовірно, після прильоту безпілотника. Про це написав у Telegram губернатор Орловської області Андрій Кличков.

"Сьогодні близько 4:00 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь", — зазначив Кличков.

Постраждалих немає, на місці працюють усі оперативні служби, додав урядовець.

Деталі губернатор не навів, зокрема, звідки прилетів дрон. РосЗМІ пишуть, що вибух стався на терміналі трубопроводу "Дружба".

Займань не було, пошкодження мінімальні, зазначив канал Mash.

[ + – ] За даними ЗМІ, вибух стався на терміналі трубопроводу "Дружба"

За інформацією з російських відкритих джерел, у селі Стальной Конь знаходиться нафтобаза, що належить акціонерному товариству "Південний Захід Транснафтопродукт".

Перший вибух в Орловській області

В Орловській області з 19 жовтня запровадили режим підвищеної готовності. Правоохоронці мали посилити охорону громадського порядку, важливих державних та соціальних об'єктів, транспорту, комунікацій та зв'язку, а також енергооб'єктів.

Влада Орловської області з початку повномасштабної війни Росії з Україною ще не повідомляла про вибухи.

[ + – ] Нафтобаза належить акціонерному товариству "Південний Захід Транснафтопродукт"

Орловська область межує з Курською та Брянською областями. Від Орла до українського кордону приблизно 170 км.

Село Стальной Конь знаходиться за 3 кілометри від автотраси, яка пов'язує Орел з Москвою. У цьому населеному пункті проживає близько 700 людей.

[ + – ] Орловська область межує з Курською та Брянською областями

Нагадаємо, що 6 листопада у Бєлгороді спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Міські чиновники тоді говорили про спалах резервуара з розчинником, а очевидці розповіли про вибухи з боку нафтобази у селищі Хотмижськ.

Фокус раніше писав про пожежу на нафтобазі поряд із селищем Розумне під Бєлгородом 15 жовтня. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявляв про попадання до будівлі артснаряда.

У Криму 15 жовтня повідомляли про вибухи в Севастополі, Саках, Євпаторії та Новофедорівці. Назначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв говорив, що бавовни лунали через навчання сил ППО.