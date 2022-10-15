"Обстріляли ЗСУ": під Бєлгородом спалахнула російська нафтобаза (відео)

Займання почалося через пошкодження резервуара з нафтопродуктами, співробітники МНС ліквідують пожежу.

Related video

У Росії 15 жовтня спалахнула нафтобаза поруч із селищем Разумне під Бєлгородом. Губернатор області В'ячеслав Гладков на своєму Telegram-каналі заявив про обстріл.

За його словами, один із артилерійських снарядів поцілив у будівлю на території нафтової бази в Бєлгородському районі. В'ячеслав Гладков опублікував фотографію з місця події, де видно, що полум'я піднімається на десятки метрів, а густий стовп чорного диму — ще вищий.

"МНС уже бореться з вогнем. Загрози поширення немає", — наголосив В'ячеслав Гладков.

Джерела в екстрених службах повідомили російському агентству ТАРС, що один із десяти наявних резервуарів з нафтопродуктами пошкоджений, у ньому — дизельне паливо. Причиною пожежі називають обстріл із боку Збройних сил України. Інші резервуари вціліли, але їх заливають водою з метою безпеки.

Незадовго до займання користувачі соціальних мереж повідомляли про роботу ППО в Бєлгородській області. Кореспондент Telegram-каналу SHOT заявив, що над Бєлгородом прогриміли близько десяти вибухів через роботу комплексів протиповітряної оборони. У мережі з'явилися кадри з хмарами диму, що залишили зенітки.

[ + – ] Сліди після роботи ППО в Бєлгородській області [ + – ] Сліди після роботи ППО в Бєлгородській області

Цього ж дня мешканці Криму повідомили про вибухи в Севастополі, Саках, Євпаторії та Новофедорівці. Деякі користувачі зняли пуски ракет і сліди в небі. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив гучні вибухи тренуваннями сил ППО.

14 жовтня в Бєлгороді спалахнула підстанція міської електромережі, яка забезпечує енергією мікрорайон "Харківська гора". Місцеві жителі стверджують, що пожежа почалася через мимовільний вибух ракет, якими ЗС РФ планувала обстріляти територію України, ймовірно, Харківську область.

З'явилася інформація, що внаслідок обстрілу військового об'єкта в селищі Жовтневий Бєлгородської області загинули троє бійців Росгвардії, а ще 14 отримали поранення. Російські джерела вважають, що ударів завдали з боку села Козача Лопань Харківської області.