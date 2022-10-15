"Обстреляли ВСУ": под Белгородом загорелась российская нефтебаза (видео)

Возгорание началось из-за повреждения резервуара с нефтепродуктами, сотрудники МЧС ликвидируют пожар.

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В России 15 октября загорелась нефтебаза рядом с поселком Разумное под Белгородом. Губернатор области Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале заявил об обстреле.

По его словам, один из артиллерийских снарядов попал в здание на территории нефтяной базы в Белгородском районе. Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с места происшествия, на котором видно, что пламя поднимается на десятки метров, а густой столб черного дыма — еще выше.

"МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет", — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Источники в экстренных службах сообщили российскому агентству ТАСС, что один из десяти имеющихся резервуаров с нефтепродуктами поврежден, в нем находится дизельное топливо. Причиной пожара называют обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Остальные резервуары уцелели, но их заливают водой в целях безопасности.

Незадолго до возгорания пользователи социальных сетей сообщали о работе ПВО в Белгородской области. Корреспондент Telegram-канала SHOT заявил, что над Белгородом прогремели около десяти взрывов из-за работы комплексов противовоздушной обороны. В Сети появились кадры с облаками дыма, которые оставили зенитки.

[ + – ] Следы после работы ПВО в Белгородской области [ + – ] Следы после работы ПВО в Белгородской области

В этот же день жители Крыма сообщили о взрывах в Севастополе, Саках, Евпатории и Новофедоровке. Некоторые пользователи запечатлели пуски ракет и следы в небе. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие хлопки тренировками сил ПВО.

14 октября в Белгороде загорелась подстанция городской электросети, которая обеспечивает энергией микрорайон "Харьковская гора". Местные жители утверждают, что пожар начался из-за непроизвольного взрыва ракет, которыми ВС РФ планировала обстрелять территорию Украины, вероятно, Харьковскую область.

Появилась информация, что в результате обстрела военного объекта в поселке Октябрьский Белгородской области погибли трое бойцов Росгвардии, а еще 14 получили ранения. Российские источники считают, что удары нанесли со стороны села Казачья Лопань Харьковской области.