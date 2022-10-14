Есть убитые и раненые: Росгвардия понесла серьезные потери в Белгородской области

РосСМИ утверждают, что обстрел российского военного объекта вели с территории Харьковской области.

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В результате атаки на военный объект в поселке Октябрьский Белгородской области 13 октября погибли трое сотрудников Росгвардии, еще 14 бойцов получили ранения, сообщает "База".

Издание отмечает, что, по предварительным данным, обстрел вели со стороны села Казачья Лопань Харьковской области, расположенного в 2 км от границы с Россией. От границы до Октябрьского — около 10 км.

Вечером 13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в Октябрьском ВСУ подорвали склад с боеприпасами, в результате чего произошла их детонация. Гладков заявил, что жертв и пострадавших нет и пообещал организовать эвакуацию местных жителей.

При этом российские СМИ утверждали, что в Октябрьском якобы горит "сахарный завод". Они также обвинили в обстреле Украину.

Как сообщалось, в тот же день в Белгороде ракета попала в высотный жилой дом. И в этом случае обвинения прозвучали в адрес ВСУ, однако в Страткоме заявили, что украинские военные не имеют к инциденту отношения. Там отметили, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми россияне хотели обстрелять Харьков.