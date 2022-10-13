В Белгороде в высотный жилой дом прилетела ракета: что известно (фото, видео)

В Страткоме ВСУ отвергли обвинения россиян в атаке, отметив, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми хотели обстрелять Харьков.

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Днем 13 октября в российском Белгороде ракета попала в высотный жилой дом, повредив верхние этажи. Российские паблики сообщают о работе системы ПВО. Она будто бы сбивает ракеты, обломки которых падают на город.

О том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, информация пока не поступала. Однако на фото и видео, снятых очевидцами, видны серьезные разрушения. Очевидцы отметили, что к пострадавшему дому направились семь бригад скорой помощи. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея.

Местные жители и власти винят в происходящем Украину. Между тем, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подчеркивают, что украинские военные здесь совершенно ни при чем.

"Орки решили обстрелять Харьков! Но все три ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде, — отметили в страткоме. — Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу".

Напомним, 12 октября жители Белгорода слышали взрывы. Предполагалось, что это была работа ПВО.

За день до этого в приграничном Шебекино загорелась подстанция, из-за чего несколько тысяч жителей области остались без света и воды.