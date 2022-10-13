Под Белгородом горит склад с боеприпасами, жителей эвакуируют (видео)

Губернатор региона уже обвинил в обстреле ВСУ. Между тем, росСМИ пишут о пожаре якобы на "сахарном заводе".

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В поселке Октябрьский Белгородской области подорван склад с боеприпасами. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает о мощном пожаре на военном объекте.

Российский политик уже обвинил в обстреле склада Вооруженные силы Украины.

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", –– в частности, написал Гладков.

По его словам, по предварительной информации убитых и пострадавших на объекте нет.

В регионе готовятся эвакуировать местных жителей "на безопасное расстояние". На место происшествия выехали экстренные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.

Между тем, российские СМИ дают совсем другую информацию. По их "версии", в Октябрьском якобы горит "сахарный завод". При этом пропагандисты уверяют, что предприятие было обстреляно со стороны Украины.

Издание Life.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что перед пожаром в поселке слышали "несколько громких звуков".

Напомним, сегодня, 13 октября, в Белгороде ракета попала в высотный жилой дом, повредив верхние этажи. Российские паблики сообщили якобы о работе системы ПВО. Однако в общественной организации "СтратКом ВСУ" опровергли информацию, подчеркнув, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми хотели обстрелять Харьков.

11 октября в Белгородской области горела подстанция. Из-за этого в регионе были проблемы со светом и водой.