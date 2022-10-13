Під Бєлгородом горить склад із боєприпасами, мешканців евакуюють (відео)

Губернатор регіону вже звинуватив в обстрілі ЗСУ. Тим часом росЗМІ пишуть про пожежу нібито на "цукровому заводі".

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У селищі Октябрський Бєлгородської області підірвано склад із боєприпасами. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляє про потужну пожежу на військовому об'єкті.

Російський політик уже звинуватив в обстрілі складу Збройних сил України.

"У селищі Бєлгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їх детонація", –– зокрема, написав Гладков.

За його словами, за попередньою інформацією вбитих і постраждалих на об'єкті немає.

У регіоні готуються евакуювати місцевих мешканців "на безпечну відстань". На місце події виїхали екстрені служби та голова Бєлгородського району Володимир Перцев.

Тим часом російські ЗМІ дають зовсім іншу інформацію. За їхньою "версією", в Октябрському нібито горить "цукровий завод". При цьому пропагандисти запевняють, що підприємство обстріляли з боку України.

Видання Life.ru з посиланням на місцевих жителів пише, що перед пожежею у селищі чули "кілька гучних звуків".

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, у Бєлгороді ракета влучила у висотний житловий будинок, пошкодивши верхні поверхи. Російські пабліки повідомили нібито роботу системи ППО. Однак у громадській організації "СтратКом ЗСУ" спростували інформацію, наголосивши, що в місті самоліквідувалися три ракети С-300, якими хотіли обстріляти Харків.

11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція. Через це в регіоні були проблеми зі світлом і водою.